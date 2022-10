Rekenkamer: risico op fraude in EU-begroting groeit

Het aantal fouten bij de uitbetaling van EU-gelden neemt toe en dat duidt op groeiende risico’s voor de Europese begroting. In haar jaarverslag geeft de Europese Rekenkamer (ERK) deze donderdag voor het derde achtereenvolgende jaar een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven van het vorig jaar.

Verontrustend is volgens de ERK daarnaast dat de criteria voor uitbetalingen uit het grootschalige coronaherstelfonds niet duidelijk genoeg gedefinieerd zijn om ze goed te kunnen toetsen.

Meer vermoedelijke fraude

Het aandeel fouten in de uitgaven uit de EU-begroting steeg in 2021 naar 3 procent, tegenover 2,7 procent een jaar eerder. „Dat is echt zorgelijk”, zegt Stef Blok, ex-minister voor de VVD en sinds dit voorjaar Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. „Het gaat om publiek geld en dit foutenpercentage is substantieel.”

Constateert de Rekenkamer een fout, dan is niet automatisch sprake van fraude of verspilling: het betekent alleen dat vooraf geformuleerde regels voor uitbetaling niet (volledig) zijn gevolgd. Wel stelden controleurs dit jaar een groter aantal gevallen vast van vermoedelijke fraude: vijftien tegenover zes een jaar eerder. De vermoedens zijn doorgegeven aan het Europese anti-fraudebureau OLAF en het nieuw opgerichte Europees Openbaar Ministerie.

Hoewel het aantal fraudegevallen klein is, baart het de ERK wel zorgen dat een groeiend deel van de EU-begroting bestaat uit ‘hoog-risico-uitgaven’: bestedingen waarbij de verantwoording achteraf plaatsvindt, en die aan complexe voorwaarden gekoppeld zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van achtergestelde Europese regio’s, ontwikkelingshulp of grote onderzoeksprojecten. „Het risico op fraude neemt toe”, zegt ERK-voorzitter Tony Murphy.

Heldere criteria

Anders dan bij bijvoorbeeld landbouwfondsen of studiebeurzen, met duidelijke regels waaraan een begunstigde moet voldoen vóór uitbetaling, vindt bij risicovolle uitgaven de verantwoording achteraf plaats. In 2014 bedroeg het aandeel van dit soort uitgaven nog 47 procent, terwijl het vorig jaar al om 63 procent van de EU-begroting ging.

„Het is uiteindelijk een politieke beslissing wat voor Europese programma’s tot stand komen”, zegt Blok. „Maar onze inzet zal altijd zijn: hanteer heldere criteria, maak ze goed controleerbaar en maak duidelijk voor publiek, pers en voor ons hoe uitgaven getoetst worden.”

Die duidelijkheid ontbreekt volgens de ERK bij het nieuwe coronaherstelfonds, waaruit honderden miljarden subsidie naar lidstaten gaan vloeien. De uitbetalingen uit dat fonds zijn pas recent op gang gekomen, en over 2021 kon de Rekenkamer pas één betaling toetsen, van 11,5 miljard aan Spanje. Hoewel bij die betaling geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd, baart het de controleur wel zorgen dat de criteria voor uitbetaling lastig te toetsen zijn.

Bij uitgaven uit de normale EU-begroting kan bekeken worden of bonnetjes en facturen kloppen en of aan bepaalde financieringsvoorwaarden is voldaan. Maar voorafgaand aan een uitbetaling uit het herstelfonds moet een lidstaat met een ‘mijlpaal’ komen: in de regel invoeren van bepaalde wetgeving of doorvoeren van een hervorming. Volgens de Rekenkamer maakt de Commissie onvoldoende duidelijk hoe ze het bereiken van zo’n mijlpaal toetst.

„We wachten al een tijd op een duidelijke methodologie van de Commissie”, zegt Murphy. „Voor dit jaar verwachten we zeventien uitbetalingen uit het herstelfonds die we willen toetsen, dus de tijd begint te dringen.”

Ook Blok noemt het „zeer urgent” dat er snel heldere criteria komen.