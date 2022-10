Prix Goncourt-winnaar Mohamed Mbougar Sarr over zijn ‘totaalroman’ over Afrika

‘Ik strijd tegen versimpeling van de literatuur”, houdt hij zijn publiek in Nancy voor, „ik voer sinds kort een kruistocht tegen degenen die in twee zinnen willen zeggen waar een boek over gaat”. Zijn toehoorders staren Mohamed Mbougar Sarr lichtelijk verbaasd aan, je ziet ze denken: maar iedereen wil toch weten waar een boek over gaat?

Hoe gerechtvaardigd die wens van een boekenkoper ook is, Sarr maakt er een punt van. Ook in zijn vuistdikke roman De diepst verborgen herinnering van de mens, vorig jaar bekroond met Frankrijks belangrijkste literaire prijs de Prix Goncourt, neemt hij stelling. Zo betoogt een van zijn personages dat alleen een slecht boek of een middelmatig boek een onderwerp heeft, een echt groot boek gaat nergens over, en toch zit alles erin.

Vertellen wat er in De diepst verborgen herinnering van de mens zit, is geen sinecure. Je zou kunnen zeggen dat het een ‘totaalroman’ is, een labyrintisch meesterwerk, een eindeloze kluwen van in elkaar grijpende verhalen en een liefdesverklaring aan de literatuur. Maar het is ook de zoektocht naar een verdwenen auteur die een meesterwerk schreef, een grote prijs in de wacht sleepte, van plagiaat werd beschuldigd en spoorloos verdween. In de roman heet die schrijver T.C. Elimane, in werkelijkheid heette hij Yambo Ouologuem, en kreeg hij in 1968 de Prix Renaudot.

Hoe kruiste uw weg die van de Malinese schrijver Yambo Ouologuem?

„Op het lyceum in Senegal was ik bevriend met een docent die me veel over Ouologuem vertelde, hij zei dat ik zijn roman echt moest lezen en beloofde het boek mee te nemen. Maar hij kon het niet meer vinden. Iedere dag zei hij: morgen neem ik het mee. Ik werd natuurlijk steeds nieuwsgieriger. Toen hij het me eindelijk gaf, was het een voddige, ingekorte versie, met uitgescheurde pagina’s en bladzijden op zijn kop. Maar zelfs in die vorm kon ik al zien dat het iets heel bijzonders was.”

Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens. (La plus secrète mémoire des hommes) Vert. Jelle Noorman. Atlas Contact, 463 blz. € 24,99 De diepst verborgen herinnering van de mens. (La plus secrète mémoire des hommes) Vert. Jelle Noorman. Atlas Contact, 463 blz. € 24,99

In De diepst verborgen herinnering van de mens zijn allerlei personages, in verschillende tijden en op meerdere continenten, met hart en ziel op zoek naar T.C. Elimane, de (fictieve) auteur van een meesterwerk, Het labyrint der onmenselijkheid. Dat geldt ook voor Diégane Latyr Faye, een jonge Senegalese schrijver, die koste wat kost een plaats wil veroveren in de Parijse literaire beau monde. Hij heeft wel wat weg van Mbougar Sarr, zeg ik, terwijl we uitkijken over het plein waar duizenden mensen het festival Le livre sur la Place bezoeken. „Ja, dat klopt wel”, antwoordt hij, „toen ik in Frankrijk ging studeren, heb ik naar een complete versie van het boek gezocht waar mijn docent zo hoog van opgaf, Le devoir de violence van Yambo Ouologuem. Ik vond het, ik heb het eindeloos herlezen. Ik ontdekte ook zijn levensloop: zijn opkomst, de roem, de beschuldiging van plagiaat, zijn val en zijn verdwijning. Hij bleef me obsederen, zou ook onderdeel worden van mijn proefschrift. Uiteindelijk heb ik die thesis niet afgemaakt, ik was intussen gaan schrijven.”

Waarom fascineerden Ouologuem en zijn geschiedenis u zo?

„Hij en ik zijn verbonden door de waarde die wij aan literatuur hechten. Zijn vragen zijn de mijne. Als je een boek schrijft dat wezenlijk is voor jezelf, eist dat in ruil iets van je op. Ik bespeurde in zijn boek een faustiaans pact. Als je een boek schrijft dat polemisch is, politiek en persoonlijk, dan is er altijd iets wat datzelfde boek je ontneemt. Bij Ouologuem was dat zijn carrière, eigenlijk zijn hele leven. Hij is ook het symbool van de route die veel Afrikaanse schrijvers in Frankrijk hebben afgelegd, de manier waarop ze werden geredigeerd, uitgegeven, gelezen, bekroond of niet.”

Hoe liep die route?

„Men selecteerde altijd heel precies de thema’s die de buitenwereld interessant kon vinden in literatuur uit Afrika [geweld, oorlog, kindsoldaten bijvoorbeeld, red.]. Maar waar zijn de gewone, alledaagse verhalen? Afrika zit vol mythen, vol mythologie. Waar zijn de récits die aangeven hoe Afrika is verbonden met de rest van de wereld? Aan dat soort verhalen ontbreekt het. Ze zijn er wel, maar de wereld wil ze niet horen. Het probleem is de wederkerigheid. De ontvangst is altijd problematisch geweest. Iedereen heeft een vervormd beeld van het Afrikaanse continent. Daarom moet je als schrijver van nu een bepaald discours vermijden, het heersende imago doorbreken. Je moet de term ‘Afrikaans’ ondermijnen en iedereen die het gangbare verwacht, misleiden. Op dat punt is fictie fundamenteel.”

Dat Mbougar Sarr daar aardig in is geslaagd lijdt geen twijfel. Zijn vierde roman werd meteen opgemerkt. Het boek doet je inderdaad eerder aan Roberto Bolaño denken (aan wie het motto is ontleend), dan aan gekende Franse schrijvers van Afrikaanse afkomst als Emmanuel Dongala of Fatou Diome. Dat ligt aan Mbougar Sarrs in elkaar hakende verhalen en de gefragmenteerde structuur, een postmodernistische vorm die niet altijd meteen duidelijk maakt wie de verteller is. Ook spring je heen en weer tussen tijden en genres, nu eens in Europa, dan weer in Afrika of Zuid-Amerika.

Wilde u door die vorm de complexiteit en de geglobaliseerde vorm van de wereld laten zien?

„Dat zit er zeker in. Een roman moet de menselijke ervaring reflecteren. In het begin had ik een permanente va-et-vient tussen tijden en ruimten in mijn hoofd. Hoe ik die beweging moest orchestreren wist ik niet. Ik ben geen grote romanarchitect, ik werk intuïtief, zelfs vrij chaotisch. Voor mij hoeft de structuur trouwens ook niet evenwichtig te zijn. Het schrijven komt eerst, daarna de vorm. Soms was ik trouwens een beetje verdwaald, dat voel je misschien als lezer. Maar dat is geen opzet, geen spel met de lezer, het is gewoon de afspiegeling van mijn eigen schrijfproces.”

En wellicht ook van de chaos in de wereld?

„Zeker, we leven in een gefragmenteerde wereld en onze ervaringen zijn net zo. Als ik mijn eigen mentale leven observeer, zie ik dat dat heel chaotisch is, voortdurend in beweging. Heel stimulerend! De wereld is niet eenvoudig te lezen, hij is niet transparant. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat moet de roman van nu laten zien.”

Aan het begin van de roman ontmoet de jonge Diégane in Parijs Siga D., de zogenaamde ‘Spinnenmoeder’, een welgevormde, beroemde (fictieve) Senegalese schrijfster, die hij wil verleiden. Bibberend van ontzag komt hij ‘als het erop aankomt’ – de uitdrukking staat in het Nederlands in de Franse tekst – tot niets. Siga D. ridiculiseert Diégane en met hem al die jonge auteurs die niet in staat zijn de liefde te bedrijven, omdat ze in hun hoofd al bezig zijn de passage op te schrijven. Siga D. draait een joint van wiet die ze heeft meegenomen uit Amsterdam, waar ze woont. En ze bezit het boek waar Diégane al zo lang naar op zoek is.

Waarom laat u de Spinnenmoeder in Amsterdam wonen?

„Ik ben jaren geleden een keer kort in Amsterdam geweest. Ik vond het een kleine, open stad. Ik had de indruk dat de stad bewoog, dat ze dreef, dat ze ronddraaide, zoals in een draaimolen. Soms kwam ik door straten waar ik al geweest was, zonder dat ik dat meteen in de gaten had. De stad leek op een spinnenweb. Mijn Siga D. kon niet in Parijs wonen, ze is een onafhankelijke vrouw die altijd haar eigen weg heeft gekozen, steeds in beweging, weg van de officiële instituties. Ze paste in Amsterdam.”

De Spinnenmoeder is een wezenlijke schakel in uw verhaal. Er zijn veel vrouwen die kennis en ervaringen overdragen, de moeder van T.C. Elimane, Mossane, Diéganes vriendin Aïda en dan nog de mysterieuze Haïtiaanse dichteres…

„In de cultuur waar ik vandaan kom, die van de Serrères, in Senegal, zwijgen de mannen. Als ze spreken doen ze dat in raadsels, in korte zinnen, een beetje droog en obscuur, elliptisch. Ik ben door vrouwen opgevoed, door mijn moeder, mijn tantes. In mijn cultuur zijn het de vrouwen die verhalen vertellen, inclusief de drama’s. De vrouwen zijn ook de hoeders van de herinnering, zij zijn het symbool van het geheugen, van de overdracht. Dus ja, mijn liefde voor het verhaal, voor het idee dat de wereld een opeenvolging is van verhalen, heb ik te danken aan de vrouwen van mijn familie. Daarom zijn het in mijn roman ook de vrouwen die het dichtst bij het mysterie van Elimane komen. Zij hebben hem het best begrepen.”

Uw boek gaat ook over stilte en de eenzaamheid van de schrijver. Na de avond die Diégane doorbrengt met de Spinnenmoeder, schrijft hij over zijn eerste schreden op het pad van de ‘cirkel van eenzaamheid’.

„Schrijvers zijn breedsprakig, vergis je niet, maar op een gegeven moment moet de stilte spreken. Om te luisteren, te kijken, je te concentreren. Je moet zwijgen om naar jezelf te kunnen luisteren. De stilte zit inderdaad in het hart van het boek. In de eerste plaats is er die verdwijning, een vorm van stilte die de zoektocht op gang brengt. Schrijvers zijn altijd gefascineerd door het feit dat er iets is verdwenen, of bezig is te verdwijnen. Dan moet er iets uit de schaduw gehaald worden. Of nagejaagd. In die schaduw bevindt zich vaak het geheim van ons leven, van onze passie, onze aanwezigheid op aarde. Ik wilde dat je Elimane volgde, in al zijn omzwervingen, zijn verdwijningen, zijn clair-obscur, zijn onzekerheden. Dan kom je uiteindelijk uit bij het besef dat het om ons gaat, dat we in onszelf verzeild zijn geraakt, in onze eigen stilte.”

U heeft een uitzonderlijk hoge, hoopvolle literatuuropvatting…

„In het hart van de mens zit een plek die alleen door de literatuur gevuld kan worden. Als je je realiseert wat literatuur kan doen, heb je geen andere keuze dan je erin te storten. Ik ben niet naïef, boeken hebben me fundamenteel veranderd. Ze hebben me mijn blik op de wereld gegeven. Ik denk via de literatuur. Van literatuur verwacht ik alles.”

Het hele boek vraag je je af wat er met T.C. Elimane is gebeurd, waar hij is, wie hij was, wat hij heeft gedaan. U draagt in al die verhalen verschillende mogelijkheden aan, er zijn meerdere hypotheses. Heeft u zelf het mysterie opgelost?

„Jazeker, maar ik zeg niets.”

Mohamed Mbougar Sarr (Dakar, 1990) won in 2021 de Prix Goncourt. Hij groeide op in Dakar en studeerde in Parijs, waarmee hij stopte om te schrijven. Hij publiceerde een novelle en vier romans – over jihadisme in Noord-Afrika, over Afrikaanse migranten op Sicilië, en over homofobie. Vooralsnog is alleen zijn laatste roman in het Nederlands vertaald.