Poolse verdachte in moordzaak Peter R. de Vries overgeleverd aan Nederland

De 30-jarige man die vorige maand in Polen werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries, is overgeleverd aan Nederland. Woensdagavond kwam hij aan op Schiphol, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De man heeft een Poolse nationaliteit. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op de misdaadverslaggever.

De Poolse man werd op 26 september aangehouden door de Poolse politie, op verzoek van Nederland. Het OM had toen al gevraagd om de overlevering van de zevende aangehouden verdachte in het onderzoek naar de moord op De Vries. Aanstaande vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. De man mag op dit moment alleen contact hebben met zijn advocaat.

Donderdag houdt de rechtbank in Amsterdam de eerste voorbereidende zitting in het moordonderzoek naar de opdrachtgevers en andere betrokkenen bij de dodelijke aanslag op De Vries. De nu overgeleverde Poolse man verschijnt nog niet op deze zitting, meldt het OM. Wel gaat het om de 27-jarige Poolse verdachte Krystian M., die vermoedelijk de twee uitvoerders, de schutter en de chauffeur, rechtstreeks zou hebben aangestuurd. M. wordt gelinkt aan meerdere strafzaken en aan crimineel Ridouan Taghi.

Ook staan donderdag twee Nederlandse verdachten van 26 en 27 jaar terecht op verdenking van uitvoerende taken. Zij werden afgelopen zomer in Spanje en Curaçao opgepakt. Sinds de moordaanslag op De Vries voert onder meer het OM een grootschalig onderzoek uit naar de opdrachtgevers en betrokkenen. De Vries werd in juli vorig jaar in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij na een televisieoptreden bij praatprogramma RTL Boulevard naar zijn auto in een parkeergarage liep. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.