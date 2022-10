Onderzoekscommissie Capitoolbestorming stemt voor dagvaarding Trump

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, heeft donderdag unaniem ingestemd met het voorstel voormalig president Donald Trump te dagvaarden. Dat melden internationale persbureaus. De commissie wil hem ondervragen over zijn rol bij de gewelddadige aanval op het Capitool.

Volgens Bennie Thompson, een lid van het Huis van Afgevaardigden, moet Trump verantwoording afleggen voor zijn daden, met name aan „de politieagenten die hun leven en lichaam op het spel zetten om onze democratie te verdedigen”.

Volgens CNN is het niet te verwachten dat Trump gehoor zal geven aan de dagvaarding. Het besluit kan leiden tot een langdurig rechtsproces over de naleving van Trump van de dagvaarding, die mogelijk zelfs langer kan duren dan het onderzoek naar de aanval op het Capitool zelf. Republikeinen beloofden onlangs het door Democraten geleide panel te sluiten als de Republikeinen volgende maand de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden tijdens de tussentijdse verkiezingen.