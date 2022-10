Nieuwe wet tegen desinformatie ‘bedreigt vrije pers’ in Turkije

Het Turkse parlement heeft donderdag een serie vergaande en controversiële wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de pers, reclame en sociale media. Volgens de regering zijn die bedoeld om ‘nepnieuws’ en desinformatie te bestrijden. Maar critici zien er een poging in om de vrije pers en de vrijheid van meningsuiting op internet verder aan banden te leggen. Het meest omstreden is een amendement dat de verspreiding van desinformatie criminaliseert. Daar komt één tot drie jaar celstraf op te staan.

De wet verbiedt „opzettelijke” pogingen om „misleidende informatie” te verspreiden met als doel angst aan te wakkeren of de „veiligheid, openbare orde en de algemene gezondheid van het land” in gevaar te brengen. Naast eventuele celstraf worden journalisten van hun perskaart beroofd als ze op grond van de wet worden veroordeeld. Elke straf wordt met de helft verhoogd als de desinformatie wordt verspreid door een anonieme socialemediagebruiker die deel uitmaakt van een organisatie.

Volgens critici, onder wie de oppositie en organisaties die zich inzetten voor de persvrijheid, is de wet te breed en te vaag geformuleerd. „Desinformatie is een belangrijk probleem dat moet worden bestreden, maar niet ten koste van het inperken van de rechten van journalisten en van de vrije meningsuiting van het publiek”, aldus een gezamenlijke verklaring van internationale organisaties voor de persvrijheid, waaronder PEN International en het Comité ter Bescherming van Journalisten.

Politieke tegenstanders

Miljoenen internetgebruikers lopen nu het risico strafrechtelijk vervolgd te worden wegens online berichten waar de regering het niet mee eens is. „Ik verwacht veel strafrechtelijke vervolgingen van politieke tegenstanders van de regering, nieuwsaanbieders, journalisten en academici”, zegt Yaman Akdeniz, professor in de rechtsspraak en expert op het gebied van cyber- en mediarecht. „Dit maakt deel uit van het plan van de regering om zich voor te bereiden op de verkiezingen van 2023.”

Akdeniz denkt dat de nieuwe wet even vaak zal worden gebruikt als de wet die belediging van de president verbiedt. Turkse aanklagers stelden tussen 2014 en 2019 een strafrechtelijk onderzoek in tegen 128.872 burgers wegens belediging van Erdogan. „Ook deze wet zal tot tienduizenden vervolgingen leiden”, denkt Akdeniz. „Hij zal eerder veel dan weinig worden gebruikt. Dat is het hele doel ervan.”

Ik verwacht veel strafrechtelijke vervolgingen van politieke tegenstanders van de regering, nieuwsaanbieders, journalisten en academici Yaman Akdeniz expert cyber- en mediarecht

Volgens critici is het probleem dat desinformatie niet wordt gedefinieerd in de wet. De regering wijst naar soortgelijke wetten in Europese landen. Maar volgens Akdeniz zijn die onvergelijkbaar. „De EU raadt de criminalisering van desinformatie niet aan, omdat het lastig te definiëren is. Duitsland heeft wel een socialemediawet, maar die is alleen gericht tegen laster en haatzaaien. Frankrijk heeft wel een wet tegen desinformatie, maar alleen met betrekking tot verkiezingen. Niet zo breed als dit.”

Sociale media

De regering brengt ook substantiële wijzigingen aan in de wettelijke vereisten voor internationale socialemediabedrijven. Sinds de zomer van 2020 zijn die al verplicht om een kantoor te hebben in Turkije, zodat ze zich moeten houden aan gerechtelijke uitspraken om inhoud te verwijderen. Akdeniz: „Nu gaat de regering een stap verder en wil ze hen dwingen om gebruikersinformatie te verstrekken met betrekking tot misdrijven, waaronder het verspreiden van desinformatie.”

De meeste socialemediabedrijven hebben inmiddels een kantoortje in Turkije, want als ze dat niet hebben kunnen ze hoge boetes krijgen. „Nu worden ze verplicht om daadwerkelijk mensen in dienst te hebben die in Turkije belasting betalen”, zegt Akdeniz. „En de regering introduceert een nieuwe straf voor bedrijven die gerechtelijke bevelen negeren: bandbreedtebeperking. De autoriteiten kunnen de internetverbinding van bedrijven afknijpen zodat hun dienst onbruikbaar wordt.”

Omdat de traditionele media in Turkije grotendeels aan de leiband van de regering lopen, zijn sociale media voor veel Turken het laatste toevluchtsoord voor onafhankelijke informatie en vrij debat. Het gebruik ervan is wijdverbreid. Vooral Facebook is populair met een marktaandeel van 47 procent. Veel mensen verschuilen zich achter anonieme accounts om te voorkomen dat ze in de problemen komen door wat ze publiceren. En net als de regering heeft de oppositie ook zijn eigen trollenleger.

Lees ook: Turkse popster gearresteerd na grap over islamitische scholen

Klimaat van angst

De regering probeert met deze wet meer controle te krijgen over sociale media, en daarmee ook over de jeugd. Want dat is een belangrijke kiezersgroep. Bij de parlements- en presidentsverkiezingen die gepland zijn voor juni 2023 mogen zo’n 7 miljoen jongeren voor het eerst stemmen. „De wetswijzigingen zijn extra gereedschap waarmee de regering mensen bang kan maken om hun mening te geven. Al deze maatregelen samen creëren een klimaat van angst. Mensen worden terughoudend in wat ze publiceren of posten uit angst aangeklaagd te worden.”

Turkse journalisten demonstreerden vorige week tegen de wet. Ze verzamelden zich buiten het parlement in Ankara met zwarte gezichtsmaskers op. „In lijn met onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving waarschuwen we nogmaals zowel de parlementariërs als het publiek: als deze wet in deze vorm wordt aangenomen, zal er geen vrije pers, meningsuiting en communicatie meer zijn in ons land”, zei Kemal Aktas, hoofd van de Vereniging van Parlementaire Correspondenten.