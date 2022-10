Nederlands Blazers Ensemble mengt twee cultcomponisten tot een heerlijke feelgood

Een programma van tegenstelling, zo adverteert het Nederlands Blazers Ensemble zijn seizoensopener Eternal Delight. En ja: op het eerste gezicht verschillen de twee hoofdrolspelers behoorlijk. De existentiële muziek van Georgische Gia Kantsjeli, de spirituele componist uit het laatste tijdvak van de Sovjet-Unie, kon niet verder liggen van de Engelse hyperactieve fusion van jazz, rock en minimalisme van Steve Martland.

Maar bij het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) bestaan tegenstellingen vaak maar heel even. Al decennia maakt het ensemble programma’s waarin (schijnbare) uitersten worden verenigd— Strauss en house, oost en west, het blijkt allemaal dichter bij elkaar te liggen dan gedacht.

Ook op de voorpremière van dit programma, bij het intieme Amsterdamse Podium Mozaïek, werd eenheid gezocht én gevonden. Een zestienkoppig ensemble — hout, koper, akoestische en elektrische bas, twee percussionisten en een drumstel — smolt Kantsjeli en Marltand samen. Het programma dat zo ontstond had wel iets weg van een Pixar-film; drama, comic relief, en sentiment, alles in de juiste hoeveelheden op de juiste momenten.

Warme nostalgie

Van Kantsjeli hoorden we niet de duistere, kille klankwereld van zijn grote werken, maar de warme nostalgie van zijn Miniaturen. De muzikale materialen zijn hier bijna teruggebracht tot een minimum — een dansmaatje, een paar sfeervolle akkoorden, een verlangende melodie in een soloinstrument. In de oorspronkelijke bezetting blijft de klank steeds kaal en eenzaam. In de NBE-arrangementen klonk Kantsjeli warmer en rijker: de solisten wisselden elkaar af boven kleurige blokakkoorden in de lage instrumenten.

Een vriend van Kantsjeli vergeleek zijn muziek met een onuitgebarsten vulkaan; van bovenaf lijkt het op een vredige berg, maar onder de oppervlakte borrelt het magma. Was Kantsjeli de spanning, dan was Martland de uitbarsting. Martland mixt invloeden uit het minimalisme met bigband, disco en rock tot strakke ritmische composities.

De ‘titelsong’ van het programma, ‘Eternal Delight’, klonk als een soort doorgedraaide VPRO-leader. De cartooneske sfeer werd nog wat opgevoerd toen drummer Jeroen Batterink heen en weer rende tussen de twee percussionisten en een houten speelgoedkist, waar hij steeds een nieuw ‘instrument’ uit opduikelde.

Een toegankelijk programma heeft altijd een keerzijde. Het NBE is nooit onnodig diepzinnig of pretentieus; soms schiet die neiging wat uit, en mis je intellectueel of emotioneel gewicht. Hoewel het daartoe niet echt kwam bij dit concert, had een diepzinniger stuk van Kantsjeli — iets uit zijn Mourned by the Wind?— het programma wellicht nog verder opgetild.

Klassiek Eternal Delight door het Nederlands Blazers Ensemble. Gehoord: 18/11, Podium Mozaiek, Amsterdam. Tournee t/m 25/8. Inl: nbe.nl ●●●●●