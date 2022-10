Vriendin van gedode Carlo spreekt zwijgende verdachten aan: ‘Ik word er misselijk van’

De moeder van Carlo Heuvelman heeft de andere zittingsdagen in een aparte ruimte gevolgd via een livestream, maar deze donderdag staat ze middenin de rechtszaal. „Voorzitter, aanwezigen”, zegt ze, „mijn zoon, mijn allerliefste zoon, ligt in een graf onder de grond. Hij is dood.” Ze kijkt naar de verdachten.

„Wat zeg je tegen jongens die ervan verdacht worden dit te hebben veroorzaakt? Ik hoop dat jullie, als jullie het geluk hebben ooit vader te worden, nog eens terugdenken aan vandaag.” Ze stelt de verdachten, nu allemaal 19 of 20 jaar oud, een vraag: „Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg, dat jullie het lef krijgen om dat te vertellen.”

Drie verdachten (Hein B., Mees T. en Sanil B.) worden verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman, de andere zes (Kaan B., Stan F., Lars van den H., Lukas O., Daan van S., Martijn T.) worden onder meer verdacht van verschillende openlijke geweldplegingen. Een uitgaansavond in juli 2021 op het Spaanse eiland Mallorca liep uit op meerdere vechtpartijen, waarvoor negen jongens uit een Hilversumse vriendengroep worden vervolgd. Ze zeggen allemaal dat ze Carlo Heuvelman (27) niet hebben gezien of geschopt.

Op donderdag, tijdens de zevende dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak, mogen slachtoffers en nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht. De vader van Carlo vertelt dat de hersenchirurg die zijn zoon op Mallorca behandelde, hem vertelde dat hij zulk ernstig letsel alleen tegenkomt bij „zeer ernstige auto-ongelukken”. „Doorbreek het zwijgen”, zegt hij met klem tegen de verdachten. „Vroeg of laat komen mensen zonder twijfel in gewetensnood. We hebben niks aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden.”

Lisa, de vriendin van Heuvelman, vraagt zich iedere dag af hoe het mogelijk is dat er mensen zijn die dit op hun geweten hebben en niets zeggen. „Ik word er misselijk van”, zegt ze.

Lang nagedacht

Nadat Lisa en de ouders van Carlo Heuvelman aan het woord zijn geweest, vraagt de voorzitter van de rechtbank of de verdachten iets willen zeggen. Sanil B. heeft er lang over nagedacht of hij wil reageren, zegt hij hoorbaar geëmotioneerd. „Omdat het afschuwelijk is wat er in jullie leven is gebeurd.” Hij kan de mate van zijn medeleven niet in woorden uitdrukken, zegt hij. „Maar hoe het er nu staat, klopt het niet. Dit zijn niet de antwoorden die jullie zoeken. En ik hoop ook dat degene die ruzie heeft gekregen met jullie zoon in gewetensnood komt.”

De andere verdachten houden het korter: „Sterkte” (Mees T.), „Ik vind het supererg, dit gun je niemand’’ (Hein B.), „supervreselijk” (Stan F.). „Ik ben er stil van” ( Lukas O.) Daan hoopt dat de dader „boven water” komt.

„Obligate woorden”, noemt Edwin Bosch, advocaat van Lisa en de ouders van Heuvelman, het later op de dag.

De vrienden van Heuvelman oefenen hun spreekrecht niet in persoon uit, maar via hun advocaten. In de dagen nadat het mis ging op Mallorca, en Carlo Heuvelman bewusteloos in het ziekenhuis lag, durfden zijn vrienden hun vakantieappartement amper uit, blijkt uit die verhalen. Ze barricadeerden de deur. Bij elk geluid dat ze buiten hoorden, waren ze bang dat „die beesten” binnen zouden komen, blijkt uit het verhaal van Patrick.

Dagelijks last

Allemaal hebben ze nog dagelijks last van wat ze toen, op de eerste dag van hun vakantie, meemaakten, blijkt uit wat wordt voorgelezen. Patrick heeft lang niet volledig gewerkt. Hij durfde niet in een drukke omgeving te zijn en raakte in paniek bij onverwachte situaties. „Nu ben ik nog steeds vermoeid, gestresst en vergeetachtig. Ik durf niet uit te gaan. Als ik wel ga, ga ik angstig, zwetend en trillend naar huis.”

Javier, die door de gevechten net als Heuvelman bewusteloos op de grond belandde maar het wel overleefde, heeft een „duister” jaar gehad. Hij kwam in „een zwart gat” terecht met „gevoelens en gedachten die niemand zal begrijpen’’.

Ook jonge mannen uit andere vriendengroepen dan die van Carlo, die ook het slachtoffer werden van de groep uit Hilversum, zijn getekend door de gebeurtenissen die nacht. Tim hield een gebroken neus over aan een klap van één van de verdachten. Hij kan sinds die nacht moeilijk ademen omdat een neusgat dicht is blijven zitten. „Het vrije is eraf als het om kroegbezoek gaat.”

De rest van de middag gaat de zitting over schadevergoedingen die de verdachten volgens de advocaten van de slachtoffers en nabestaanden zouden moeten betalen. De advocaten van de verdachten mogen daarop reageren. De advocaat van Sanil B. brengt onder de aandacht dat er al iets met de neus van Tim was. Zijn advocaat zegt dat haar cliënt nadrukkelijk heeft gevraagd om niet te „steggelen over tientjes”, omdat het de aandacht afleidt van waar het volgens haar om zou moeten gaan: de fatale vechtpartij op Mallorca, en een groep verdachten die geen openheid van zaken lijkt te geven.

Op maandag 17 oktober formuleert het openbaar ministerie de strafeisen voor de negen verdachten. Een maand later, op 18 november, doet de rechtbank uitspraak.