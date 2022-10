Ik duwde Frida van Roosmalen (1) door het treurige centrumpje van onze woonplaats. De stoep voorbij het Kruidvat was opengebroken, ze zijn weer kabels aan het trekken. Dus ik manoeuvreerde de kinderwagen de straat op. We werden gepasseerd door een bejaarde op een elektrische fiets, ze droeg een veiligheidshelm. Ze was zo boos dat we ons niet aan de regels hielden, dat ze speciaal voor ons haar snelheid minderde en haar hoofd draaide. We moesten op de stoep lopen! Ze zwabberde ervan.

Hadden we haar in gevaar gebracht? Nee, ze kon ons al van tientallen meters afstand zien scharrelen.

„Had u er last van?”, riep ik zo vriendelijk mogelijk terug.

„Regels zijn regels!”

Ik haat mensen die je graag willen mededelen dat je je niet aan ‘de regels’ houdt, of die willen zeggen dat je iets fout doet.

Ik sta eenzaam in deze strijd.

Vriendin en dochters schamen zich als ik een tegengeluid laat horen. Ik probeer te zwijgen als iemand opmerkt dat ik naast het zebrapad loop, dat ik niet mag bellen op de fiets, dat mijn fiets niet in het fietsenrek staat, dat ik het rode mandje bij de Vomar niet op de juiste plek heb achtergelaten of dat een of meerdere veters loszitten, hoewel je dat laatste natuurlijk ook als een vriendelijke geste kunt zien.

Een tijd dacht ik dat het met de Zaanstreek te maken heeft, het gebeurt hier meer dan gemiddeld, maar het is een menstype. Gisteren maakte ik onderdeel uit van een groep die in een kantoorpand streng werd toegesproken door een andere volwassene die er een groot punt van maakte dat in een vergaderruimte croissantkruimels op de vloer waren achtergebleven. Het is de manier waarop die me tot gekte drijft.

Het stellige, het grootmaken van iets kleins.

We gingen de kruimels met drie mensen opvegen.

„Daar ook nog”, wees ze gebiedend.

Het kan ook aan mij liggen, het zou best kunnen dat ik een minderwaardigheidscomplex met me meedraag. Honderden jaren keuterboeren op het Brabantse platteland gaan je genetisch natuurlijk niet in de kouwe kleren zitten. Mijn vader vertelde me ooit het verhaal over een spontaan bezoek van koningin Wilhelmina aan Oost-Brabant. Het was 1939, ze kwam de daar gelegerde troepen inspecteren. De lagere school in Middelbeers, waarvan mijn opa het hoofd was, kreeg bezoek van een ambtenaar uit Den Haag. Hij verordonneerde dat de leerlingen van de hoogste klassen de velden naast de hoofdweg zuiverden van papiersnippers en ander afval, plastic bestond toen nog niet.

Mijn vader liep met een vriendje door de berm.

„Daar”, wees de ambtenaar uit Den Haag, „daar ligt misschien een stukje krant.”

Er lag niets, natuurlijk niet.

Daar is het begonnen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.