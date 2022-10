Deze week werd bekend dat voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees president-directeur wordt van NS (Nederlandse Spoorwegen). Je zou zeggen: wat fijn dat hij nauwelijks gebruikgemaakt heeft van zijn wachtgeldregeling, maar SP-Kamerlid Renske Leijten kwam vrij snel na het persbericht met een sneer op Twitter: „Omdat tie zo ontzettend veel verstand heeft van treinen (zo had tie ook ontzettend veel verstand van sociale zaken).” Ze sloot af met #banencarroussel.

Dat dit soort populistische uitspraken gebruikelijk zijn bij de PVV en FVD onder het mom van kritisch zijn, weten we. Maar deze keer was het dus de SP.

Leijten heeft uitstekend werk gedaan om het Toeslagenschandaal te ontrafelen. Ze werd beloond met 143.924 voorkeursstemmen tijdens de laatste Kamerverkiezingen. Op Twitter is ze een grootheid: ruim 103.000 volgers genieten bijna dagelijks van haar commentaren. Dat geeft haar een verantwoordelijkheid.

Vakbond FNV heeft vertrouwen in Wouter Koolmees als nieuwe NS-topman. Volgens Henri Janssen van FNV Spoor, die de belangen behartigt van de werknemers en de leden, is de oud-minister een „verbinder”; de politieke ervaring van Koolmees is volgens de FNV „een pluspunt”. Janssen verwacht dat de ontstane personeelsproblemen bij NS opgelost kunnen worden met Koolmees aan het roer. Ook de ondernemingsraad van de NS heeft positief geadviseerd, terwijl deze OR regelmatig directiebeslissingen terugfluit.

Op sociale media klinken hele andere geluiden. ‘We zijn corrupt’ en ‘Nederland is Venezuela’, aldus reacties op de tweet van Luijten. Een groot complot, vinden velen: D66 heeft de benoeming natuurlijk gearrangeerd. Want waarom is de vacature nooit gepubliceerd? De onderkoning van de onderbuik Willem Engel ging ook met de tweet van Leijten aan de haal. Er is sprake van ‘corruptie’, aldus de oprichter van Viruswaarheid en verdachte van opruiing.

Ik maak me zorgen om de oorlog in Oekraïne. Ik maak me ook zorgen om de extreme inflatie. En natuurlijk maak ik me zorgen over een dreigende economische crisis. Maar mijn grootste zorg is de toenemende onverschilligheid van mensen die politiek en overheid steeds meer de rug toekeren. Dat wantrouwen komt niet alleen door de Toeslagenaffaire. Het komt ook door bewuste ondermijning van politiek, overheid en dus samenleving door Baudet en Wilders en hun rechts-populistische achterbannen. Je zou hopen dat politici in het midden en aan de linkerzijde daar niet aan meedoen. Maar helaas is mijn indruk – ik ben al jaren actief twitteraar – dat ook zij op sociale media vatbaarder zijn geworden voor ongefundeerd populistisch geroeptoeter.

Het is de taak van Kamerleden het kabinet kritisch te volgen en bevragen. Maar de tweet van Leijten heeft daar niets mee van doen. Die is ongefundeerd en bevooroordeeld en vergroot het wantrouwen tegen de overheid en de kloof tussen burger en politiek. Politici moeten zich realiseren welke impact hun uitingen op sociale media hebben. Het zonder kennis van zaken misstanden suggereren of mensen verdacht maken, is een vorm van ondermijning.

Al zijn de aandelen van NS in handen van de Staat, het spoorbedrijf is een NV en wordt ook op die manier gerund. De zoektocht naar een nieuwe topman verloopt op vergelijkbare wijze als bij grote bedrijven als Shell, ING of ASML. Een headhunter gaat in opdracht van de raad van commissarissen op zoek en komt met een lijst geschikte kandidaten, die na een serie zware gesprekken en referentiechecks wordt teruggebracht tot een steeds beperkter aantal topkandidaten van wie er uiteindelijk één overblijft. Daar komt geen politiek achterkamertje of koehandel bij kijken. Dat zouden NS, de vakbonden en de OR ook absoluut niet pikken.

Kamerleden van verantwoordelijke partijen en zeker iemand die haar sporen verdiend heeft zoals Renske Leijten, zouden eerst op onderzoek mogen uitgaan voordat ze onzin twitteren. Bijvoorbeeld door staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur (CDA) te vragen hoe zo’n benoeming tot stand komt. Of een belletje te doen naar de voorzitter van de raad van commissarissen van NS die inzicht kan geven in hoe dergelijke procedures werken en hoe men tot lijstjes van kandidaten komt.

Als er ergens een politieke doofpot is, dan hoop je dat die door Renske Leijten wordt aangepakt. Maar wel door een Leijten die oprecht zoekt naar de feiten en de waarheid, zoals ze dat samen met Pieter Omtzigt deed bij de Toeslagenaffaire. En zoals Omtzigt dat momenteel ook doet in scherpe Kamerdebatten over het nieuwe pensioenstelsel. Maar met haar Koolmees-tweet schaart ze zich in de gelederen van populistische volksmisleiders en ophitsers waaraan de SP juist zo’n hekel zegt te hebben.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.

