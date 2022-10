Let op, de kracht van boze ogen is real!

Het glas is halfvol, of halfleeg. Hoe jij het ziet is hoe jij het ziet. Het verschil wat maakt dat de een het glas halfvol ziet en de ander halfleeg is een kwestie van positief en negatief. Wij van de Smibanese University zijn geen halfleeg ass people, want we kijken naar de wereld als een plek van overvloed. Helaas is niet eenieder zo, en hebben we in deze wijde wereld ook te maken met mensen die het glas halfleeg zien. Dit zijn de pessimisten onder ons, de mensen die denken in tekorten. Vaak maken deze mensen hun handen vuil aan negatieve gedachtes, wat zich snel vertaalt tot negatieve takkies. Zij zijn ook het soort die zijn op boze ogen. KIJK UIT!

Boze ogen [bnw.] boze’ooge 1. De ogen van een persoon die de wereld enkel in negatieven bekijkt 2. Een persoon die anderen niet goed wil zien 3. Een negatieve invloed, veelal geprojecteerd vanuit het menselijk oog, bijv: veel boze ogen in de wijk dus ik leef lowkey / die nammen daar zijn op boze ogen dus vermijd ze / zeg hem niet waar je mee bezig bent, want hij is op boze ogen, kaolohater

Boze ogen zijn volgens de Smibologische Wetenschap een kracht die een negatief denkend mens kan projecteren op een ander. Woorden zijn spreuken, en blikken blijven sticken.

Wanneer iemand slecht over je denkt, praat of alleen al met die gedachtes naar je kijkt, kan die negatieve energie je besmetten, en in het ergste geval doen bederven. Veel mensen zijn geïnfecteerd door shit als jaloezie, afgunst of gewoon haat in de breedste zin. Een hoop mensen lopen gewoon te haten begrijp je? ‘Haters’ noemen we zulke mensen in het Smibanese. Zulke mensen haten just because, en gebruiken onbezonnen redenen voor hun gehaat.

Energie transfert zich, en wij mensen kunnen onze energie kanaliseren. Boze ogen zijn negatief gekanaliseerde energieën waar niemand op zit te wachten, en toch is de wereld er vol van. Dus kijk uit. Let op met wie je je blessings deelt, met wie je je plannen deelt en met wie je toelaat in je libi in het algemeen. Niet iedereen wil je goed zien, en al helemaal niet zodra het Smibologische denken z’n intrede doet en je progressie in je libi begint te boeken. Je komt er niet onderuit. Veel mensen willen een ander niet goed zien, terwijl het probleem niet eens per se bij de ander in kwestie ligt. Zulke mensen willen, al is het onbewust, zelf niet goed zijn, en deze instelling smeren ze af op een ander. En weetje wat het ergste is? Deep down willen ze dit niet eens, en zijn ze zelf het grootste slachtoffer van hun eigen denki.

Maar boze ogen moet je te allen tijde vermijden. Omring jezelf met halfvol denkenden, en wees zuinig met het delen van je blessings. Zelfs in vertrouwde kringen kom je ze tegen, mensen met boze ogen. Dus beter voorkomen dan genezen, want de kracht van boze ogen is real! Blijf oplettend, blijf nuchter, blijf humble, leef lowkey en blijf op vorderen. Want positiviteit is een sterkere force dan negativiteit, zodat het een het ander wegcijfert.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.