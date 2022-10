Sommige mensen kappen spontaan met zuivel als ze ontdekken dat een koe elk jaar een kalf moet krijgen om melk te geven, dat het kalf meestal binnen een paar dagen bij de koe vandaan gehaald wordt en na 25 à 40 weken geslacht wordt. De melk van drie bioboeren die hun kalveren langer bij de koe houden (niet duidelijk is hoe lang precies), wordt nu verkocht als Kalverliefde, in zoetroze verpakking. Oogt sympathiek, is beter voor de kalveren, maar wat échte kalverliefde is, daarover zal een veganist anders denken. Het wachten is op de eerste havermelkfabrikant die Kalverliefde op de markt brengt.

