Wordt dit de laatste coronawinter? En zal de aanslag die het virus de komende maanden op de gezondheid en het welzijn van Nederlanders pleegt zo beperkt blijven als iedereen nu hoopt? Misschien wel, misschien niet.

Het is bemoedigend dat de nu heersende Omikron-variant minder ziekmakend is dan eerdere vormen van het coronavirus en dat sommige groepen zelfs al voor een vijfde vaccinatie hebben mogen kiezen. Na twee zware coronawinters is iedereen wel op de een of andere manier ervaringsdeskundige, of men nu zelf een infectie heeft doorgemaakt of niet.

Ook dat geeft hoop voor de wintermaanden: mochten er opnieuw maatregelen nodig zijn, dan verloopt de invoering vermoedelijk soepeler dan in voorgaande jaren. Sectoren zijn beter voorbereid, door zelf plannen te maken om zich aan te passen aan de virusrealiteit van het moment.

Maar we weten niet zoveel over het virus als we hadden kunnen weten, en dat valt te betreuren. Omdat het kabinet heeft nagelaten de effectiviteit en de eventuele onbedoelde gevolgen van verschillende maatregelen goed te onderzoeken, zo schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar tweede evaluatie van de corona-aanpak, blijven deze maatregelen een onnodig groot improvisatiegehalte houden.

De mondkapjesplicht, de schoolsluitingen en de avondklok: het zijn ingrepen die weerstand opriepen, maar die het kabinet – op advies van het Outbreak Management Team – toch nodig achtte. De impact ervan heeft het kabinet echter „niet of nauwelijks” zelf laten vaststellen, aldus de raad. Zo kwam het besluit voor de tweede schoolsluiting (winter 2020-2021) tot stand zonder de bedoelde en onbedoelde effecten van de eerste schoolsluiting (voorjaar 2020) exact te kennen.

Dat is extra problematisch omdat het draagvlak voor dergelijke maatregelen aan slijtage onderhevig is. Wie nu weer een schoolsluiting wil voorstellen, zal na de opgelopen leerachterstanden, de toegenomen eenzaamheid onder jongeren en de organisatieperikelen van leerkrachten en ouders, beslagen ten ijs moeten komen. Zeker omdat veel mensen inmiddels hebben ervaren dat een coronabesmetting bij hen zelf of hun naasten relatief mild verliep. Dat stelt de solidariteit op de proef.

Nu de besmettingscijfers toch weer snel oplopen en er ruim 1.100 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis liggen, wordt de noodzaak van maatregelen weer voorstelbaar. Daarnaast is er inmiddels ook meer zicht op de grote gevolgen die long covid op mensenlevens kan hebben. Honderden patiënten die hun ervaringen met NRC deelden vertelden hoe de eenvoudigste zaken uit het dagelijks leven – de trap op lopen, een boodschap doen – een beproeving kunnen worden, maanden achter elkaar. Hun gezondheidsschade is zó groot, dat ook dit risico moet worden meegenomen in de afweging over eventuele maatregelen.

De Onderzoeksraad pleit ervoor om de eerder getroffen maatregelen alsnog afzonderlijk te onderzoeken en om toekomstige maatregelen goed te monitoren. Met het tegenargument – dat de effecten van de afzonderlijke ingrepen moeilijk te isoleren zijn – neemt zij geen genoegen: in andere landen zijn dergelijke studies immers wel mogelijk gebleken.

Het kabinet zou er goed aan doen dit advies op te volgen. Ook als de resultaten te laat komen voor deze winter, kan de opgedane kennis zijn nut bewijzen bij een volgende pandemie.

