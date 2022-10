Jury beveelt levenslang voor Parkland-schutter

Een jury in Florida heeft de rechter aanbevolen Nikolas Cruz (24) te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat melden diverse media donderdag. Cruz schoot in 2018 op zijn oude middelbare school in Parkland zeventien mensen dood. De openbaar aanklager in Florida had de doodstraf tegen hem geëist. De rechter doet op 1 november definitief uitspraak in de zaak.

Volgens de wet in Florida kan de doodstraf alleen worden aanbevolen als de jury unaniem daarover is. De twaalfkoppige jury was dat in het geval van Cruz niet. De rechter moet de straf die jury aanbeveelt overnemen, meldt CNN.

Cruz opende in februari 2018 het vuur op scholieren en personeel van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Hij was destijds negentien jaar en van de school geschorst. Veertien leerlingen en drie medewerkers kwamen bij de schietpartij om het leven. Cruz bekende in oktober vorig jaar schuld.

De moorden brachten een nationale, door scholieren geleide beweging op gang die pleit voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen. Een scholier die de schietpartij in Parkland overleefde, viel in een toespraak de Amerikaanse wapenlobby National Rifle Association (NRA) aan. Deze zou aan de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump 30 miljoen dollar (30,7 miljoen euro) hebben overgemaakt. „Als onze overheid en president alleen maar gebed en condoleances bieden, dan moeten de slachtoffers verandering brengen. Ga je schamen!”

