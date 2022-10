Is sporten goed voor je hersenen?

‘Kijk, sporten is goed voor je hart”, zegt Annebet Leeuwis, neuropsycholoog bij GGZ inGeest en senior onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam. „En als je hart beter pompt, zijn je organen beter doorbloed. Dus ook je hersenen. Hoe beter de doorbloeding, hoe meer zuurstof er naar je hersenen gaat en hoe beter er bijvoorbeeld afvalstoffen afgevoerd kunnen worden.”

Uit onderzoek onder gezonde mensen blijkt dat het risico op een beroerte, op een hersenbloeding, maar ook op Alzheimer afneemt, als mensen sporten, zegt Leeuwis. „Dat betekent niet dat je niet dement kunt worden wanneer je bijvoorbeeld talloze marathons hebt gelopen. Het betekent wel dat je de kans op dementie kunt verlagen door te bewegen.”

Een mens wordt geboren met een bepaald aantal hersencellen en maakt gedurende zijn leven nauwelijks nieuwe hersencellen aan. Toch stimuleert sporten de aanmaak van nieuwe hersencellen in bepaalde hersengebieden, zegt Leeuwis. „Bijvoorbeeld in de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is voor ons geheugen. Door te bewegen kun je de natuurlijke afname van je geheugen door het ouder worden remmen.”

Uit een groot Fins onderzoek onder gezonde ouderen, het Finger-onderzoek, blijkt dat ouderen hun geheugen zelfs kunnen verbeteren door een combinatie van sporten, gezond eten en geheugentraining. Dat onderzoek heeft wereldwijd geleid tot vervolgonderzoeken. Ook in Nederland. Leeuwis: „Ik adviseer mijn cliënten dan ook niet alleen te sporten, maar ook gevarieerd te eten en bijvoorbeeld sudoku’s te maken.”

Er zijn ook talloze studies gedaan naar bewegen bij mensen met dementie, vertelt Leeuwis. „Uit een meta-analyse van al die studies blijkt: bewegen is hoe dan ook goed. Het kan dementie niet genezen, maar wel vertragen.”