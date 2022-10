Integriteitscollege Tweede Kamer stelt voor Baudet een week te schorsen

Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer heeft donderdag voorgesteld om Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet voor een week te schorsen als Kamerlid. Het voorstel komt na een klacht over Baudet omdat hij weigert zijn nevenfuncties te registreren. Ook zou hij zijn extra inkomsten en giften niet melden. Om diezelfde reden adviseert het college ook FVD-Kamerleden Gideon van Meijeren en Freek Jansen een „berisping” te geven en een aanwijzing hun nevenfuncties alsnog op te geven, dat melden RTL Nieuws en persbureau ANP.

Als het schorsingsvoorstel wordt aangenomen, zou het een primeur zijn in de recente parlementaire geschiedenis. De schorsing van Baudet zou betekenen dat hij een week lang niet mag deelnemen aan debatten in de Tweede Kamer. Hij zou dan wel mogen stemmen. De Tweede Kamer zal dinsdag over het voorstel stemmen.

Meerderheid stemde voor sancties

De klacht tegen de FVD-Kamerleden over hun nevenfuncties werd in juni ingediend door de fracties VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt. Een meerderheid van de Kamer stemde al eerder in met sancties tegen Baudet. Vorige maand verklaarde het College van onderzoek integriteit de klacht tegen Baudet nog niet-ontvankelijk, omdat het integriteitsorgaan zichzelf niet bevoegd vond om Baudet een straf op te leggen. Diezelfde klacht heeft het college nu toch gegrond verklaard. Het niet helemaal duidelijk waarom. Het college was donderdag voor NRC niet bereikbaar.

Volgens een gedragscode, die de Kamer zelf heeft opgesteld, zijn Tweede Kamerleden verplicht om nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden. Op die manier wil de Kamer belangenverstrengeling voorkomen. Aan het begin van dit jaar kreeg Baudet al een berisping en aanwijzing van de Kamer. Daarom krijgt hij nu mogelijk een zwaardere straf dan Van Meijeren en Jansen. „Bij de beoordeling van de aanbeveling voor een passende sanctie is meegewogen dat de Kamerleden op geen enkele wijze hebben meegewerkt aan het onderzoek”, schrijft het college.