Iedereen tussen 12 en 60 jaar krijgt komende twee weken oproep voor herhaalprik

Alle Nederlanders tussen 12 en 60 jaar kunnen ergens in de komende twee weken een afspraak maken voor een herhaalprik met het coronavaccin. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. Komende week zijn mensen tussen 40 en 60 jaar aan de beurt, de week erop volgt de groep tussen de 12 en 40 jaar. De GGD en het RIVM bekijken per dag welke geboortejaren een afspraak mogen maken.

Het is de volgende stap in de najaarsronde van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Tussen 19 september en 9 oktober werden al ruim 1,2 miljoen herhaalprikken met het vaccin toegediend. Deze gingen onder meer naar zorgmedewerkers en mensen in kwetsbare groepen, onder wie ouderen. De vaccinatiegraad voor de herhaalprik voor 70-plussers ligt nu op 36,2 procent, voor 80-plussers op 38,1 procent.

Volgens zorgminister Ernst Kuipers (D66) is het voorlopig nog niet nodig om extra maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het virus, ook al lopen de besmettingscijfers weer op. Een collectieve stap naar de volgende stap op de zogeheten maatregelenladder, naar de ‘preventieve fase’, is nog niet aan de orde. Kuipers benadrukt in een Kamerbrief dat het bedrijven en instellingen vrij staat om zelf preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel te voorkomen, zoals het dragen van een mondkapje of thuiswerken. „Ik juich dergelijke initiatieven toe”.

Het toenemende aantal besmettingen vertaalt zich ook in een oplopend aantal ziekenhuisopnames. Maandag lagen er meer dan 1.100 mensen in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds de zomergolf van juli. Verreweg de meeste patiënten verblijven op een verpleegafdeling. Kuipers schrijft in de Kamerbrief dat er nu „bijna twee keer zoveel” patiënten op verpleegafdelingen liggen dan vorig jaar oktober, toen de herfstgolf van 2021 nog moest beginnen. Wel zitten de ziekenhuizen nog „ruim onder de piek” van het aantal bezette bedden op verpleegafdelingen ten opzichte van de maanden februari, maart en april van dit jaar.