Gebied rond gevangenis in Vught kort afgezet vanwege ‘verdachte situatie’

Het gebied rond de Penitentiaire Inrichting in Vught is donderdagmiddag korte tijd afgezet geweest nadat de politie een melding had binnengekregen over een „verdachte situatie”. Over de aard van de verdachte situatie wil de politie niets kwijt. Bij de gevangenis en de nabijgelegen N65, tussen Vught en Tilburg, was veel politie aanwezig. Rond 15.00 uur werd de afzetting opgeheven.

Mensen die in de omgeving van de zwaarbeveiligde gevangenis kwamen, werden gecontroleerd, aldus een politiewoordvoerder. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) liet via zijn woordvoerder aan persbureau ANP weten dat „uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn”. Ook het ministerie deed geen nadere uitspraken over de dreiging.

Luchtruim afgesloten

Afgelopen juni besloot minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) het luchtruim boven de gevangenis te sluiten vanwege een verhoogd vluchtrisico. In het gevangeniscomplex zit onder anderen Ridouan Taghi vast - hij zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), de inrichting met het zwaarste regime op het complex in Vught. Tegen hem en vier medeverdachten is levenslang geëist in het Marengo-proces.

In januari bleek dat Taghi in het afgelopen jaar met hulp van zijn neef en toenmalige advocaat Youssef T. aan drie ontsnappingsscenario’s had gewerkt. Youssef T. werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden en wordt er door het OM van verdacht criminele boodschappen van zijn voormalige cliënt te hebben doorgegeven aan de buitenwereld. Tegenover de rechtbank zei T. dat hij juist had geprobeerd om ontsnappingsplannen van zijn neef te vertragen en te voorkomen.