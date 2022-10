Frontex: flinke toename in irreguliere migratie naar EU

De irreguliere migratie naar de Europese Unie is in de eerste negen maanden van dit jaar met 70 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Europese grensbewaker Frontex donderdag op basis van voorlopige cijfers. Ruim 228.000 migranten staken de Europese buitengrens over, het hoogste aantal in dezelfde periode sinds 2016.

De Westelijke Balkanroute richting de EU werd dit jaar twee keer zoveel gebruikt door migranten en blijft daarmee de meest actieve migratieroute naar EU-landen. Volgens Frontex is een verklaring voor de verdubbeling dat migranten die zich al in het gebied bevinden meerdere keren hebben geprobeerd de grens over te steken. Met name mensen uit Syrië, Afghanistan en Turkije probeerden via deze weg de EU binnen te komen.

Het aantal migranten dat in de eerste negen maanden van dit jaar via het westen van de Middellandse Zee toegang probeerde te krijgen tot de EU is ten opzichte van vorig jaar wel aanzienlijk gedaald. Tot eind september zijn er 9.718 mensen, uit met name Soedan, Algerije en Marokko via deze weg de EU binnengekomen, zo’n 66 procent minder dan vorig jaar, meldt Frontex.

Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn niet meegenomen in de cijfers. Frontex meldt dat sinds het begin van de oorlog meer dan elf miljoen Oekraïense burgers vanuit het land de EU zijn binnengekomen. Tegelijkertijd is een deel van hen weer naar Oekraïne teruggekeerd. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend.

Bij irreguliere migratie is er sprake van mensen die geen geldige documenten bezitten om een land binnen te komen of om in een land te verblijven.