Feyenoord opnieuw niet voorbij Midtjylland, AZ verliest op Cyprus

Feyenoord is er donderdag opnieuw niet in geslaagd om het Deense FC Midtjylland te verslaan. Net als vorige week in Denemarken eindigde de wedstrijd in De Kuip in 2-2. Daardoor staan de Rotterdammers na vier wedstrijden op vijf punten in de Europa League-poule, waarin Lazio Roma en Sturm Graz later op de avond nog in actie komen.

Matig uitverdedigen van de Feyenoord-defensie leidde na ruim een kwartier de openingstreffer in van Midtjylland. De Uruguayaan Emiliano Martínez schoot van afstand de bal laag in de linkerhoek achter doelman Justin Bijlow. De gelijkmaker kwam in de 32ste minuut op naam van Quinten Timber, die op aangeven van de Pool Sebastian Szymanski van dichtbij raak schoot.

Vlak na rust bracht David Hancko de thuisploeg op voorsprong. Lutsharel Geertruida verlengde een hoekschop bij de eerste paal met zijn hak, waarna de Slowaak kon scoren. De 2-2 volgde een klein kwartier later: Erik Sviatchenko kopte een vrije trap van de Braziliaan Evander raak. Feyenoord hoopte met het inbrengen van aanvallers Javairo Dilrosun, Danilo en Patrick Walemark nog de 3-2 te maken, maar verder dan een schot van Walemark op de paal kwam het niet.

AZ slaagde er niet in om zich na vier speelrondes al te verzekeren van Europese overwintering in de Conference League. Na drie overwinningen op rij verloor de club uit Alkmaar met 1-0 op bezoek bij het Cypriotische Apollon Limasol. De Fransman Valentin Roberge scoorde in de 35ste minuut het enige doelpunt. AZ blijft hoe dan ook eerste in de groep, al kan het Oekraïense Dnipro-1 later op de avond bij een overwinning op FC Vaduz in Liechtenstein tot op twee punten naderen.