De canon bestond niet, was hoogstens iets uit vervlogen en paternalistische tijden. Ik heb het over 2002. Mensen wisten nog wel wat een canon was, maar alles wat naar canon riekte was dood en begraven. Het negatieve sentiment was in 1991 afdoende vertolkt door literatuurwetenschappers Maaike Meijer en Ernst van Alphen in hun bundel met de veelzeggende titel De canon onder vuur, die opent met: „De Grote Nederlandse Meesterwerken staan in een geur van heiligheid. Die teksten die eenmaal tot de canon zijn toegelaten kunnen geen kwaad meer doen.”

De toon was daarmee gezet. In een reeks opstellen werden beroemde teksten uit de Nederlandse literatuur langs de meetlat gelegd – dat was veelal een feministische meetlat. In Du Perrons Land van herkomst werd in het alter ego van de schrijver „racisme, seksisme en homofobie” waargenomen. In Nescio’s Dichtertje werd een „zeer neerbuigende” kijk op vrouwen en zelfs een „voyeuristische” kijk op meisjes ontdekt, enz. enz.

Wie meent dat de cancelcultuur van vandaag of gisteren is, zou eens een avondje De canon onder vuur op schoot moeten nemen.

Paternalisme

Terug naar 2002. Samen met een paar andere mensen werkte ik aan het opzetten van wat uiteindelijk de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL, www.dbnl.org) zou worden. We zouden Nederlandse klassiekers gaan digitaliseren – maar wat waren precies die Nederlandse literaire klassiekers? Dat was in dit verband geen irrelevante vraag. Het lag voor de hand om een commissie aan het werk te zetten. Maar aan zo’n commissie kleefde het odium van paternalisme.

In 1990 hadden enkele neerlandici voor het middelbaar onderwijs een ‘verplichtende’ lijst van 21 werken van ná 1830 opgesteld, die meteen als ‘elitair’ en ‘autoritair’ werd afgefakkeld. Er werd zelfs gesproken over herinvoering van de ‘Kultuurkamer’.

Ook de verruwing van het maatschappelijk debat is niet met Twitter begonnen.

Komen aanzetten met ‘klassiekers’ vroeg dus de nodige tact. De nog kwetsbare DBNL moest trammelant zien te vermijden, en een canon-enquête ging daarbij helpen. We wilden in het late voorjaar van 2002 onze activiteiten officieel presenteren, en de uitkomsten van de canon-enquête konden bij die gelegenheid mooi bekend gemaakt worden.

Gedeelde cultuur

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde stemde ermee in dat we onder haar circa 1.500 leden een enquête gingen houden. Het was verrassend dat er, tegen de veronderstelde tijdgeest in, grote animo bestond om aan de enquête mee te doen, en dat er vergaande aanbevelingen uitkwamen om het literatuuronderwijs en de kennis van de klassiekers te versterken. Minder verrassend was de canon zelf; er kwam een lijst uit met een stevig aandeel aan teksten van vóór 1900. Een echte canon dus. De canon anno 2002.

In de jaren erna veranderde het sentiment rond canons. Belangrijk was de oratie van filosoof Maarten Doorman in 2004, waarin hij de negatieve stemming over de canon, met name onder academici, frontaal te lijf ging en pleitte voor veel meer aandacht in het onderwijs voor literaire en ander culturele hoogtepunten. Opvallend was ook zijn definitie van de canon, die hij omschreef als „dat geheel van teksten, beelden, kunstwerken en historische gebeurtenissen dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur”.

In de opsomming van Doorman zat een element dat tot dan nog niet zo vaak met enige canon in verband was gebracht, namelijk ‘historische gebeurtenissen’. Er hing omstreeks 2004 iets in de lucht; want kort daarop ontstond in kringen van de Onderwijsraad het idee om een ‘historische canon’ van Nederland op te laten stellen. Dit sloeg enorm aan en leidde tot een hele reeks lokale en thematische canons. De wereld raakte na 2005 een beetje in de ban van het lijstjes maken.

Moeten we het erg vinden dat Nescio’s feminisme onderontwikkeld was?

Dit jaar is de canon-enquête van 2002 op herhaling gegaan – onder een veel grotere groep beroepslezers dan destijds. Opnieuw is er een heel herkenbare literaire canon uitgekomen. Die van 2002 glinstert er nog op allerlei manieren doorheen. Maar er zijn ook enkele verschuivingen die tot nadenken stemmen, vooral het overduidelijke wegzinken van de poëzie en van het literaire erfgoed van voor 1900.

Wat me ook opvalt zijn de scherpe reacties die de uitkomsten, veel meer dan in 2002, nu oproepen. Ik schrok nogal van de kop in de NRC: Toch weer veel dode, witte mannen (1/10). De rookslierten van een zich ontwikkelende culture war trekken inmiddels ook door deze krant. De nuancering volgde in een hoofdredactioneel commentaar (6/10), en die was nodig.

In 2002 het werk, nu de auteur

De sfeer rond de lijst klassieke werken stond in 2002 nog in het teken van een discussie over literaire kwaliteit en historische waarde. Dat is helemaal veranderd. Onderscheid naar nationaliteit, etniciteit, geslacht, zelfs mortaliteit van de auteur speelt een overheersende rol in de woordenstrijd die nu in veel media woedt. De discussie is zich daarmee aan het verleggen van het werk naar de auteur. Het is kennelijk een fase waar we doorheen moeten. Maar er dreigt ook het gevaar dat we er in blijven hangen.

En dan belanden we opnieuw in een verzuiling waarin clubjes teksten langs hun eigen morele meetlat gaan leggen. Dat is niet alleen kleingeestig, maar ontkent ook waar belangrijke literaire teksten voor staan: ze zijn bijna zonder uitzondering een uiting van intense maatschappelijke spanningen, en ze beschrijven een wereld die vergaand onvolmaakt is. Dat geldt voor Van den vos Reynaerde, voor Anna Bijns’ Refreinen, en ook voor Carry van Bruggens Eva. En ja, in teksten zit altijd een waardenpatroon verwerkt, van de personages, van de auteur en van de tijd waarin ze geschreven zijn. Vaak onbewust en ongemerkt.

Moeten we het erg vinden dat Nescio’s feminisme onderontwikkeld was, en dat Multatuli in de eerste plaats aanbevelingen deed om de exploitatie van de kolonie Nederlands-Indië te verbeteren? Of biedt literatuur juist een verdiepende confrontatie met andere waardenpatronen, en zal ze ons doen inzien dat ook onze eigen normen en waarden ooit weer zullen worden opgevolgd door nieuwe? Ik opteer voor het laatste. Het is een gevoeligheid die vooral aangekweekt wordt met goed literatuuronderwijs. Als de huidige discussie iets aantoont, dan is het dat daar veel meer in geïnvesteerd moet worden. En verder graag wat relativering, het is maar een enquête.

