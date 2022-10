Een smeuïge gouwe ouwe

Een gouwe ouwe – ik heb de sinaasappel-chocoladetaart maar weer eens van stal gehaald! Vrienden vroegen mij naar het recept en ik zag dat hij alweer van 2011 was, maar nog steeds is hij een groot succes! Deze heerlijke, smeuïge sinaasappeltaart is een taart die heel eenvoudig te maken is. Dit dankzij de met schil gekookte sinaasappels – het duurt even voordat ze helemaal zacht zijn – die vervolgens in de keukenmachine gepureerd worden. Omdat er geen bloem in de taart gaat maar amandelmeel, is hij ook geheel glutenvrij.

Als ik deze taart alleen serveer, breng ik vaak een laagje sinaasappelmarmelade onder de chocoladeglazuurlaag aan. Als dessert serveer ik hem met zelf gedraaid mascarpone-yoghurtijs, waar ik dan ook een paar scheppen marmelade door roer. Altijd een succes! Je kunt er een lekker glaasje PX sherry bij schenken.

Lees ook het meegekookte recept: Wel het minste op een verjaardag