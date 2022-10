Het was te verwachten. Meteen na het nieuws dat de Nobelprijs voor natuurkunde dit jaar op ‘quantumverstrengeling’ was gevallen, verscheen op Twitter al het eerste bericht. „In de 120+ jaar van de geschiedenis [van de Nobelprijs], heeft het comité slechts aan vier vrouwen die voor natuurkunde toegekend. Ze hebben hem tien keer aan een ‘John’ gegeven.” Dertien keer zelfs als je ‘Jean’ en ‘Johannes’ meerekent. En had de Ierse fysicus John Bell nog geleefd, dan had nóg een John kunnen worden toegevoegd. Maar postuum kwam deze pionier van de quantumverstrengeling niet in aanmerking; zelfs Johns hebben niet altijd geluk.

Toch zijn vrouwen er tot nu toe bij de Nobelprijzen het bekaaidst afgekomen – niet ’t minst in het quantumonderzoek. Neem de Chinees-Amerikaanse Chien-Shiung Wu (1912-1997), die al in de jaren 1950 liet zien dat de dwingende relaties tussen twee elementaire deeltjes uit een deeltjespaar blijven bestaan, zelfs als je die twee deeltjes relatief ver uit elkaar haalt. En al vond het Nobelcomité deze eerste empirische aanwijzing voor ‘quantumverstrengeling’ niet overtuigend, dan had Wu toch zeker de Nobelprijs moeten krijgen voor haar werk, in 1957, aan de ‘pariteitsschending’ uit de (quantum)deeltjesfysica. Vriend en vijand spreken er schande van dat ze gepasseerd werd.

Het waren overigens ook Wu’s metingen die Bells interesse wekten in quantumverstrengeling, én in wat meestal wordt samengevat als een heroïsch meningsverschil tussen Bohr en Einstein. De wereld van de allerkleinste schalen presenteert zich via kansverdelingen en kansen, zo toonde het werk van Bohr en zijn quantumcollega’s. Dat kan niet waar zijn, dacht Einstein, en hij opperde dat onder deze ogenschijnlijk door kansen geregeerde wereld een dieper en wél eenduidig geformuleerd fundament lag. Bell vond daarna in de jaren zestig de toetssteen om te beslissen wie gelijk had. Dat sommige inzichten die tot Bells werk leidden, rond 1935 door wiskundige en filosoof Grete Hermann waren ontwikkeld, leek iedereen vergeten (Guido Bacciagaluppi uit Utrecht brengt het nu weer onder de aandacht). Hoe dan ook, de ‘Nobel-John’ van 2022, John Clauser, slaagde er in de jaren zeventig als eerste in om Bells toetssteen te gebruiken in concrete metingen.

De wereld van alledag

Die metingen zijn niet makkelijk in woorden te vatten. De crux is dat elk bouwsteentje van de natuur zich op de kleinste schalen in meerdere toestanden tegelijk kan bevinden én als golf kan worden beschreven. Die golf drukt uit in welke mate een deeltje zich in de ene (zoals rechtsom tollend) én de andere (linksom tollend) toestand bevindt. Wordt de stap naar de wereld van alledag gemaakt, zoals wanneer een team in een lab een eigenschap zoals ‘tollen’ meet, dan blijft plotsklaps maar één van de mogelijke toestanden (linksom óf rechtsom) over.

Het dispuut tussen Bohr en Einstein (met bijdragen van vele anderen) spitste zich toe op twee nauw verweven deeltjes die samen in één waaier van mogelijke toestanden verkeren. Die waaier, inclusief allerlei relaties tussen de verschillende toestanden daarin, blijft bestaan, zelfs al stuur je een van de twee deeltjes naar de maan, dachten de meeste quantumfysici. Sterker, valt een deeltje tijdens een meting op aarde uit als linksom draaiend, en schrijven innige relaties binnen het deeltjespaar voor dat het andere deeltje dan rechtsom moet draaien, dan zal het deeltje op de maan dat ook stante pede doen. Einstein vond dat maar ‘spookachtig’ en suggereerde dat de deeltjes stiekem spiekbriefjes bij zich hadden die, al voordat ze uit elkaar werden gehaald, vastlegden welke ‘eindtoestand’ ze moesten kiezen.

Hij riskeerde zijn carrière

Hebben de proeven uiteindelijk, zoals een andere twitteraar verzuchtte, enkel laten zien wat iedereen al dacht: dat de quantummechanica het bij het rechte eind heeft? Het is waar dat beroemde vakgenoten Clauser destijds waarschuwden dat hij zijn carrière riskeerde door iets te verifiëren dat geen bewijs meer nodig had. Maar had hij het niet nagemeten, en hadden de teams van de eveneens bekroonde Alain Aspect en Anton Zeilinger zulke metingen niet geperfectioneerd, dan was er nog steeds geen uitsluitsel.

Voor het Nobelcomité woog bovendien mee dat het werk aan de dwingende ‘langeafstandsrelaties’ óók bouwstenen heeft geleverd voor een quantuminternet en quantumcomputers, nieuwe vormen van cryptografie, en meer. Dat heeft iets verbluffends, net als quantumverstrengeling zelf: alsof experimentatoren, zoals Ronald Hanson in Delft, ladders bouwen van gloednieuwe, onbegrepen onderdelen, terwijl theoretici daar nog licht verdwaasd mee in handen staan.

Of zal een team fysici binnen afzienbare tijd diepere inzichten vergaren? Het zou mooi zijn als dat dan een team was met een Joan of Jeanine of met in elk geval meer smaken dan waarmee iedereen, mede dankzij de (hoe verdiend verder ook) Nobelprijzen, zo vertrouwd is geraakt.

Margriet van der Heijden is natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven.