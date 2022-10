De Witte Neushoorn gaat met pensioen

Elk lid van het gezin Zandvliet heeft zo zijn eigen deuk gereden in de Witte Neushoorn. Meest recent was het Tula die hem tegen een betonblok zette ten koste van de bumper. Iets erger was de schuifdeur die ze per ongeluk uit de rails ramde. Hing dat ding bij een tankstation half op de grond. Met spanbanden over het dak en binnendoor langs de zittingen bereikten zij en haar bandleden alsnog stapvoets het festival waar ze moesten spelen.

Tula is de laatste van de familie die in De Witte Neushoorn toert. Hij gaat met pensioen. Haar band Gene Gene past er met zijn zessen precies in. Deze zomer bracht de bandbus-annex-camper hen door het hele land, zoals hij dat eerder deed met de fanfare van haar ouders en de bands van haar broers. Toen de Opel Movano in 2010 voor het atelier-annex-huis-annex-creatieve broedplaats van de Zandvlietjes in Amsterdam verscheen, verving hij de oude gele tandartsbus die ze uitgeblust hadden achtergelaten op een Franse camping. Haar ouders – en de kinderen – hadden er met hun spektakeltheatergroep Dogtroep heel Europa mee doorgereden.

Foto Michiel Bles

De witte bus was eigenlijk bedoeld voor de nieuwe fanfare en stichting van haar ouders, maar werd direct in gebruik genomen door het toen net opgerichte Jungle By Night met broer Ko in de gelederen. Pinkpop, Paradiso, Bibelot; de bus draagt inmiddels de sporen van vrijwel alle mogelijke festivals en muziekzalen van Nederland. Tula’s andere broer, Dirk, kon er een deel van zijn brassband Gallowstreet in kwijt en reed hem bijvoorbeeld op festival Welcome to the Village vakkundig tegen een mobiele pispaal. En Tula was met hen mee naar Lowlands toen Dirk daar een deuk in de zijkant reed op het modderpad van de camping.

Tape is belangrijk. Je kunt er de zitting mee herstellen, de knopjes om de ramen te openen mee op de plek houden en de kast van het rechterachterwiel mee afdekken. De min of meer gerepareerde schuifdeur gaat open met een ingetapet ijzerdraadje. De linkerachterdeur werkt alleen met een schroevendraaier. Onhandig bij het uitladen. Maar het was de accu die er onlangs mee ophield waardoor duidelijk werd dat de bejaarde Witte Neushoorn te duur werd. Best ironisch, want hij is beschilderd met een enorme accu, naar de naam van de kunststichting van haar ouders. Inmiddels is hij een bekende in festivalland. „Ah, jij moet een dochter van Zandvliet zijn”, hoort Tula regelmatig als ze hem ergens parkeert.

Foto Michiel Bles Foto Michiel Bles Foto Michiel Bles Foto Michiel Bles

Elke show houdt ze er rekening mee dat het zijn laatste rit is, maar voorlopig gaat het nog. Ze rijdt meestal zelf. De andere vijf plekken zijn bezet door de mannelijke bandleden van Gene Gene. Onderweg vertellen ze melige moppen, draaien muziek en is er tijd om eindelijk eens te vergaderen, iets waar de band anders maar moeilijk voor bij elkaar te krijgen is.

Binnen ligt het vol flesjes, gereedschap, een tafeltennisspel, dekens en kussens. Regels zijn er niet, behalve bierblikjes opruimen en een nuchtere chauffeur. Als ze overnachten op festivals slaapt Tula meestal in de bus. In de laadruimte ligt een matras en er is een keukentje, elektra gaat via het zonnepaneel op het dak. ’s Ochtends, als de anderen wakker worden in hun tentjes, ruikt het in de Witte Neushoorn al naar koffie en gebakken eitjes.