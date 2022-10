De maan is een forse brok – en geen samengeklonterde bol van gruis

Britse astronomen hebben een nieuwe theorie voor het ontstaan van de maan. Volgens de nieuwe theorie ontstond de maan níét uit samenklonterend gruis dat overbleef na een hevige botsing tussen de aarde en een kleinere planeet, het gangbare idee voor het ontstaan van de maan. De maan zou juist in één klap als geheel zijn afgebroken en in zijn baan om de aarde zijn gebracht als gevolg van diezelfde botsing.

Om tot die conclusie te komen, simuleerden de astronomen het ontstaan van de maan zo’n 4,5 miljard jaar geleden op een supercomputer met meer detail dan eerder mogelijk was. Ze publiceerden hun resultaten in The Astrophysical Journal Letters.

De samenstelling van een maan die volgens de nieuwe theorie ontstond, komt beter overeen met metingen van de samenstelling van maanstenen dan de samenstelling van een maan die op de gangbare manier ontstond.

Maar Wim van Westrenen, maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en niet bij de studie betrokken, heeft zijn bedenkingen bij de nieuwe theorie. „Hoewel de chemische samenstelling nu beter overeenkomt, klopt hier vermoedelijk de verdeling van die elementen in de maan juist niet. Volgens de nieuwe simulatie moet de samenstelling van de binnenkant van de maan heel anders zijn dan die van de buitenkant. Dat is niet wat we waarnemen in maanmonsters. We zien dat de jonge maan heel heet geweest is en daardoor juist goed gemengd moet zijn.”

Rond de aarde geslingerd

De maan zou ongeveer 4,5 miljard jaar geleden gevormd zijn toen de jonge aarde botste met Theia. Dat is een hypothetische kleinere planeet ter grootte van Mars. Volgens het gangbare idee zou daarbij gruis als een schijf om een baan rond de aarde zijn geslingerd. Dit zou later zijn samengeklonterd. Binnen enkele duizenden jaren ontstond zo de maan.

Als de maan inderdaad op die manier ontstond, had de maan voor veel meer dan de helft uit het materiaal van Theia moeten bestaan, blijkt uit computersimulaties. Maar uit maanmonsters die astronauten van de Apollomissies naar de aarde meenamen, volgt dat de maan voor 99 procent lijkt te bestaan uit materiaal van de aarde.

De Engelse astronomen simuleerden de botsing tussen Theia en de aarde in hogere resolutie dan voorgaande modellen en kwamen met een nieuwe theorie die beter aansluit bij de waargenomen samenstelling. Volgens de nieuwe theorie vond er 4,5 miljard jaar geleden ook een botsing plaats tussen Theia en de aarde. Maar in plaats van dat er eerst gruis ontstond, werd de maan bij de botsing afgebroken en binnen enkele uren in zijn baan om de aarde geschopt. Zo’n maan zou volgens de simulatie voor 60 procent uit aardmateriaal bestaan.

Van Westrenen: „Dat is fors meer aards materiaal dan bij de oude simulaties, wat beter overeenkomt met de waarnemingen – maar het is nog niet de 99 procent die we nodig hebben. Ook hier zijn uiteindelijk extra trucjes nodig om het verschil tussen simulaties en waarnemingen te verklaren, net als bij de oude theorie. Wel is het spannend dat we met gedetailleerde simulaties van de geschiedenis van de maan weer andere dingen zien dan in oude modellen. Dat wel.”