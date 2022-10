Er kwam niet meer dan een derde van het aantal verwachte bezoekers opdraven en de kostenoverschrijdingen buitelden over elkaar heen. In de begindagen kwetterden de sociale media over kale vlakten met sprieten van boompjes, NRC sprak van een „een overmaats volkstuinencomplex” en het geklaag over hoge toegangsprijzen kende geen ophouden. De Floriade in Almere was bepaald niet de gelukkigste in de reeks van wereldtuinbouwtentoonstellingen die vanaf 1960 in Nederland zijn gehouden.

Han Lörzing is schrijver en werkte veertig jaar in de ruimtelijke ordening.

Ook nu zijn de kritieken niet verstomd. In sommige commentaren werd het hele Floriadeconcept dood verklaard. Hoe redelijk is dat? Zeker is dat in Almere de discrepantie tussen uitgaven en inkomsten groter was dan bij welke eerdere Floriade ook, terwijl de kloof tussen de idealistische opzet en banale uitwerking sterker werd gevoeld dan ooit. Daar zijn al verschillende oorzaken voor gesuggereerd: de tentoonstelling was te veel op abstracte klimaatthema’s gericht en te weinig op de bloemen en planten minnende liefhebber, de bereikbaarheid liet te wensen over, en vooral, potentiële bezoekers hebben tegenwoordig voor 29 euro veel meer alternatieven voor een dagje uit dan vroeger.

Kansen voor een nieuwe Floriade

Is dit nu de laatste Floriade geweest, zoals de Volkskrant zich al vóór de opening in april retorisch afvroeg? Daar lijkt het op: er hebben zich nog geen gegadigden voor 2032 gemeld. Er moet iets grondig mis zijn geweest met het concept, de financiële constructie, de locatie en de organisatie van deze Floriade. En toch valt uit de wisselende successen van de zes voorgangers van ‘Almere’ te leren hoe een vergelijkbare tentoonstelling met enig succes kan worden opgezet.

Even vooraf: vergeet de gedachte dat je met een Floriade quitte kunt spelen, laat staan winst maken. Wie een pretpark bouwt en daar na zes maanden de stekker uittrekt, zal nooit uit de kosten komen. Ga dan ook niet voor de financiële winst maar voor de maatschappelijke meerwaarde, en streef naar beperking van de verliezen.

Dat in acht genomen, zie ik drie mogelijkheden. De eerste daarvan luidt: gebruik een bestaand park. Daar is weinig nieuws aan, alleen moeten we ver terug in de tijd. De eerste Floriade, die van 1960 in Rotterdam, werd gehouden in het 19de-eeuwse Park aan de Maas. We zouden nu niet meer gauw een rijksmonument voor een tentoonstelling ombouwen, maar daar zat men destijds minder mee. Het Park heeft de Floriade trouwens goed overleefd. In onze tijd zijn er stadsparken (zoals het Haagse Zuiderpark) en regionale groengebieden (denk aan Spaarnwoude) waar een tentoonstelling goed ingepast zou kunnen worden.

De tweede aanpak: gebruik een nog aan te leggen park. Het Amstelpark en het Gaasperpark, beide in Amsterdam, begonnen hun leven als tentoonstellingsterrein voor de Floriades van respectievelijk 1972 en 1982. Beide parken waren vanuit een stedenbouwkundige visie hoe dan ook nodig, en het organiseren van een Floriade was een handig middel om de aanleg te versnellen. In de nabije toekomst zullen er nog steeds parken bij nieuwe woonwijken gepland worden, en dat zijn even zovele kansen voor een nieuwe Floriade.

Nieuwe woonwijk

En dan de derde optie: beschouw een Floriadepark niet als een blijvend groengebied, maar als het begin van een nieuwe woonwijk. De mooiste demonstratie van die strategie is te zien in Zoetermeer, waar na afloop van de Floriade in 1992 ruim driekwart van het terrein werd herontwikkeld tot een woon- en kantorengebied. De meest iconische elementen van het oorspronkelijke ontwerp, de uitwaaierende boulevards en de ronde plas waarin bomen op eilandjes in een cirkel staan, werden gehandhaafd. Ze geven onmiskenbaar allure aan de wijk.

In Almere is opnieuw naar hergebruik gestreefd. En wel heel nadrukkelijk: vrijwel het gehele Floriadeterrein moet na afloop een nieuw leven krijgen in de vorm van de stadswijk Hortus. Daarmee zou in elk geval een deel van de exorbitante kosten terugverdiend kunnen worden. Toch betwijfel ik of het Zoetermeerse succes geëvenaard wordt: de hoofdopzet van de nieuwe wijk, met zijn strenge rasterpatroon van rechte, smalle wegen, ziet er niet erg uitnodigend uit voor potentiële huizenkopers. Bovendien ligt Hortus nogal geïsoleerd aan de overkant van de grote stadsplas tegen de snelweg aan.

Toch kan Almere in de nabije toekomst de verliezen enigszins beperken. Met een betere bereikbaarheid en met een gevoeliger basisontwerp, zou de aanpak van Almere wel eens de sleutel kunnen zijn voor een achtste Floriade. Wie durft?