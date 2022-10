Wim Roobol, de oude professor bij wie ik regelmatig op bezoek ging voor een algemeen beschaafd gesprek over de toestand in de wereld, koos een dag voor zijn 87ste verjaardag voor de dood. Sinds een paar jaar geleden zijn vrouw was overleden en zijn heupen hem niet meer goed konden dragen vond hij er niets meer aan. De oorlog in Oekraïne maakte hem er niet vrolijker op. „Poetin is een psychopaat”, zei hij op kalme, docerende toon tijdens onze laatste ontmoeting. „Dat blijkt alleen al uit het feit dat hij geen enkele empathie heeft en ons voortdurend bang maakt met zijn dreigement om kernwapens in te zetten.”

Als historicus was Roobol gepromoveerd op de Georgische mensjewiek Irakli Tsereteli, die na de Februarirevolutie van 1917 achtereenvolgens minister van posterijen en van binnenlandse zaken was in de Voorlopige Regering van het nieuwe Rusland. Die Tsereteli was te aardig en te fatsoenlijk om in de politiek van die dagen te kunnen overleven. En juist dat sprak mijn wijze vriend, die zelf een van de fatsoenlijkste mensen was die ik ooit ben tegengekomen, zo aan. Fatsoen was volgens hem het enige bindmiddel waarop de meeste intermenselijke en juridische systemen waren gebouwd.

Gepraat over ethiek vond hij dan ook onzin. En van idealisme en optimisme moest hij evenmin iets hebben, omdat hij die als zelfbegoochelingen zag.

Als leerling van Jacques Presser, J.W. Bezemer en, indirect, van Karel van het Reve was hij een even scherpzinnig denker als schrijver. Net als zij had hij een goed gevoel voor ironie en het betrekkelijke van de geschiedwetenschap. „We weten niets van de wereld om ons heen”, zei hij vaak. En dan citeerde hij een dichtregel van P.A. de Genestet: ‘In raadselen wandelt de mensch op aard.’

Chaos was volgens Roobol dan ook de normale toestand van de wereld. De mens kon er hoogstens met veel moeite enige orde in aanbrengen. ‘Wat wij in de geschiedwetenschap (en de andere wetenschappen) bestuderen zijn de gedaantewisselingen van de chaos’, schreef hij in 1981 in het door hem opgerichte tijdschrift Theoretische geschiedenis. Je kunt het zo toepassen op het Rusland van Poetin, waar chaos koning is.

In zijn colleges spoorde Roobol je aan om behalve geschiedenisboeken ook romans te lezen. In zijn college ‘Internationale betrekkingen in het interbellum’ kwamen bijvoorbeeld Tsjechov, W. Somerset Maugham, Virginia Woolf, Thomas Mann, George Orwell, Evelyn Waugh en Kurt Tucholsky voorbij. Na afloop rende je dan meteen naar de boekhandel of belandde je in het café om met je medestudenten in discussie te gaan over wat hij op zijn college had verteld.

Aan het einde van zijn leven begon Roobol eindelijk Prousts À la recherche du temps perdu te lezen. Hij had niet verwacht dat die op kon tegen Thomas Mann, wiens persoon en oeuvre hem fascineerden. Tijdens onze gesprekken kon hij er zo boeiend over vertellen dat je op de fiets naar huis niets anders wilde dan je opnieuw verdiepen in de personages van Swann, baron de Charlus, Albertine of mevrouw Verdurin.

Na de bekendmaking van de zoveelste literaire canon besefte ik dan ook des te meer dat het niet gaat om een verplichte leeslijst, maar om bevlogen docenten als Wim Roobol, die hun leeservaringen met je delen. Alleen zo kun je misschien nog enig vat krijgen op de chaos in de wereld.