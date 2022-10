Beoogde locatie kerncentrales worden dit najaar bekend

Nog dit jaar wordt de verwachte locatie bekend van de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil gaan bouwen. Volgens minister Rob Jetten (Energie, D66) gaat hij de komende weken eerst in gesprek met een aantal regio’s. „Ik wil dan zo snel mogelijk, eind november of begin december, de voorkeurslocatie bekendmaken”, zei Jetten donderdag in een Kamerdebat.

Volgens de bewindsman is het aanwijzen van een voorlopige locatie van belang omdat dan ter plaatse de nodige voorbereidingen kunnen worden gestart, zoals een milieueffectrapportage. „Maar het is niet zeker dat de voorkeurslocatie ook de werkelijke locatie wordt.”

Eerder heeft met name Zeeland zich kandidaat gesteld voor de mogelijke komst van de centrales. In die provincie, in Borssele, staat de enige kerncentrale die Nederland nog heeft. Inzet van het kabinet is om naast de nieuwbouw van twee centrales het kleinere Borssele langer open te houden. De voorziene sluiting is nu nog voorzien voor 2033.

Op z’n vroegst vanaf 2035

Door de Russische invasie in Oekraïne en door de daaropvolgende energiecrisis is volgens een meerderheid van de Tweede Kamer de noodzaak tot autonome energievoorziening toegenomen. En aan die autonomie zouden de nieuwe kerncentrales een bijdrage kunnen leven. Details over de bouw en de financiering van de centrales moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. De verwachting is dat de centrales op zijn vroegst vanaf 2035 gaan draaien. Ter voorbereiding heeft de coalitie 5 miljard euro gereserveerd.

Voor partijen als VVD, CDA en JA21 kan het inzetten van meer kernenergie niet snel genoeg gaan, bleek tijdens het debat. Zij vroegen de minister om bij België en Duitsland erop aan te dringen af te zien van de beoogde sluiting van kerncentrales in die landen. „Kan de centrale in Lingen [vlak over de grens] anders niet voor Nederland gaan produceren?”, vroeg JA21-leider Joost Eerdmans zich af.

Jetten weigert echter zich te mengen in de discussie in de buurlanden. „Ik heb in voorzichtige gesprekken gemerkt dat als je daar als buitenlander over hun centrales begint, dat je dan direct vragen terugkrijgt over beleid in ons land. Dan denk ik ook, laten we dat in Den Haag besluiten.”

Volgens de minister zijn partijen als VVD en CDA te optimistisch over de komst van kleine kernreactoren die bijvoorbeeld direct aan een industriegebied stroom kunnen leveren. Die zouden dan naast de grote centrales moeten komen. De twee coalitiepartijen zien mogelijkheden dat deze zogeheten modulaire reactoren al vóór 2030 actief zijn. „Ik vind dat niet waarschijnlijk. Er zijn veel mooie plannen en beloftes, maar de eerste moet nog gebouwd worden”, zei Jetten. „Laten we wel een beetje realistisch blijven.”