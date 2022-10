Bedreigde prinses Amalia niet verhuisd naar Amsterdam en kan ‘eigenlijk’ niet naar buiten

Prinses Amalia is niet verhuisd naar een studentenwoning in Amsterdam vanwege de bedreigingen aan haar adres. Dat vertelden haar ouders donderdagmiddag tijdens een gesprek met de pers aan het eind van hun staatsbezoek aan Zweden.

De achttienjarige Amalia begon deze zomer aan een studie Politics, Psychology, Law and Economics in Amsterdam. Ze zou een gehuurd huis delen met vrienden. Half september meldde De Telegraaf dat de politie vermoedt dat er plannen worden beraamd door Ridouan Taghi, verdachte in verschillende moordzaken, voor de ontvoering van premier Mark Rutte of Amalia. De beveiliging van beiden zou om die reden zijn aangescherpt. Bij monde van zijn advocaat ontkent Taghi dat hij dergelijke plannen heeft.

Donderdag vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat Amalia thuis woont in Den Haag en alleen naar buiten gaat om naar de universiteit te gaan. Op beelden van het persgesprek is te zien dat het haar ouders duidelijk emotioneert. „Dit heeft enorme consequenties voor haar leven, het is heel moeilijk voor haar. Het is geen studentenleven voor haar, zoals andere studenten dat hebben. Ik ben trots hoe ze dit volhoudt”, zegt Máxima. „Ik kan dit niet omschrijven. Dit is heel zwaar”, zegt Willem-Alexander.

Premier Mark Rutte noemt het in een korte reactie „vreselijk nieuws” dat Amalia bedreigd wordt. „Het is heel heftig, in de eerste plaats voor haarzelf.” Ook minister van Justitie Dilan Yesilgöz noemt de kwestie „vreselijk”, „in de eerste plaats voor de kroonprinses zelf”. Beide bewindslieden willen niets kwijt over de aard van dreiging en de beveiliging: „maar ik garandeer dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen”, aldus Yesilgöz.