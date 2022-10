IJ-bruggen gaan in de ijskast: 'Over vijf jaar kan je weer opnieuw beginnen'

„Eigenaardig.” Zo noemt de Belgische architect en stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad om voorlopig niet te investeren in een structurele verbinding tussen de stad en Amsterdam-Noord. Uit de begroting van volgend jaar blijkt dat de gemeente de 135 miljoen euro die was gereserveerd voor twee fietsbruggen over het IJ naar een ander potje heeft geschoven. Het plan staat daarmee voorlopig in de ijskast.

D’Hooghe, voorzitter van een adviescommissie die twee jaar geleden een concreet plan ontwierp voor de bruggen: „We zitten nu in de absurde situatie dat de gemeente afwezig blijft in het plan waar ze zelf baat bij heeft én waar ze hard voor heeft gestreden. En dat terwijl het Rijk, dat altijd sceptisch was over de bruggen en middels ons advies overtuigd moest worden van het nut, nu de grootste voorstander is.”

De brug over het IJ heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds in 2015 reserveerde de gemeente de eerste lappen grond voor de bouw van twee fietsbruggen. Voor een brug vanaf Java-eiland was zelfs al geld gereserveerd en er lag een concreet ontwerp.

Toen al moesten fietsers tijdens de spits geregeld een volle pont tussen Amsterdam-Noord en het Centraal Station aan zich voorbij laten gaan. Door de razendsnelle ontwikkeling van Noord zou de veerdienst verder onder druk komen te staan, zoveel was toen al duidelijk. Inmiddels is de pontbezetting weer bijna terug op de bezetting van vóór de coronacrisis.

De pont bij Amsterdam Centraal. Foto Olivier Middendorp

Pontjes gaan bezwijken

En Noord groeit gestaag door: tussen 2014 en 2040 zal het aantal bewoners en het aantal arbeidsplaatsen er met 55 procent toenemen. Het aantal fietsbewegingen van en naar Noord stijgt tot wel 70 procent. Het is een kwestie van tijd voordat de pontjes bezwijken onder zulke mensenmassa’s. Volgens berekeningen wordt dat moment rond 2030 bereikt. Pas met de komst van bruggen of tunnels zou een fietsinfarct in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Maar in 2018 werd de gemeente teruggefloten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de vaargeul. Ingenieurs van Rijkswaterstaat concludeerden dat in de ambitieuze bruggenplannen geen oog was voor de belangrijke waterweg die het IJ óók is. Met twee bruggen zou het te krap en te gevaarlijk worden voor passerende vrachtschepen. Bovendien ergerde het ministerie zich aan de eigengereide houding van het stadsbestuur, dat nauwelijks overlegde met andere betrokken partijen.

Zo werd D’Hooghe in 2020 de Johan Remkes van het bruggenbouwen. Zijn commissie wist het „bijna onmogelijke” te bewerkstelligen: unanieme consensus en tevredenheid onder alle betrokken partijen. Met een kleine verplaatsing van de bruggen oost- en westwaarts zouden de bouwwerken geen belemmering vormen voor de vrachtschepen. „Een van onze taken was destijds om te onderzoeken of de gemeente zo’n fietsbrug niet aan het overhypen was”, zegt D’Hooghe aan de telefoon. Het tegendeel bleek waar: het fietspad dat moest aansluiten op de Oostelijke brug zou volgens berekeningen in één klap het drukste fietspad van de stad worden.

Zelfs als je nu beslist, ligt zo’n brug er pas over tien jaar. Tegen die tijd is er écht een oplossing nodig, want er komt nog zo veel stad bij

‘Niet juist dít project laten schieten’

Juist daarom is bij D’Hooghe de verbazing over de recente stap van de gemeente groot. „99 procent van alle grote infrastructurele werken geeft onmin, discussie en onenigheid. Dit project was precies die één procent waar wél consensus over was. Dat zijn zeldzaamheden. Het zou zonde zijn om precies dít project te laten schieten.” Het gaat D’Hooghe niet zozeer om het werk van zijn eigen commissie, maar „zes jaar lang hebben allerlei mensen een traject doorlopen om samen te eindigen. Als je dat nu weggooit kun je over vijf jaar weer helemaal opnieuw beginnen. Zelfs als je nu beslist, ligt zo’n brug er pas over tien jaar. Tegen die tijd is er écht een oplossing nodig, want er komt nog zo veel stad bij.”

De gemeente laat in reactie aan NRC weten wegens financiële krapte de investeringen van alle grote infrastructurele projecten komend voorjaar te „herijken”. De sprong over het IJ „blijft nadrukkelijk een wens van het college”.