Atleten tegenover elkaar door steunverklaring aan Van Commenée en Roskam

NRC en Trouw schreven afgelopen weekeinde dat het topsportklimaat binnen de Nederlandse atletiek de laatste 4,5 jaar onder het bewind van Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, en hoofdcoach Charles van Commenée verslechterde. Omgangsvormen verruwden, ethische grenzen vervaagden en de sociale veiligheid nam af. Op sportcentrum Papendal, waar een groot deel van de nationale selectie traint, en op toernooien was sprake van intimidatie, verbale agressie en pestgedrag. Er speelden ook morele kwesties, onder meer over medicijngebruik.

De zestien, onder wie Femke Bol, Anouk Vetter, Nadine Visser, Churandy Martina en Lieke Klaver, maar ook Sifan Hassan en Abdi Nageeye, die merendeels in het buitenland trainen en wonen, schrijven in de verklaring de geschetste cultuur niet te herkennen. „We hebben ons de afgelopen jaren juist gesteund gevoeld door de coaches en het begeleidingsteam. Ze inspireerden ons met hun eigen ervaringen en positieve motivatie.” Ook geven ze aan de successen van de laatste tijd „mede te danken zijn aan nieuwe impulsen die Roskam en Van Commenée aan het topsportprogramma hebben gegeven”.

De verklaring is in meerdere opzichten opvallend. Een concept dat aanvankelijk door twaalf atleten was ondertekend, werd woensdag naar 82 personen gemaild met de vraag of anderen zich wilden aansluiten. Vijf sloten zich aan, een trok zich terug. Van anderen kwam het verzoek het statement te heroverwegen. Gezegd werd dat er sprake was ‘victim blaming’ en dat dit ertoe zou kunnen leiden dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag ontmoedigd zouden worden zich alsnog te melden.

Voor de atletencommissie van de Atletiekunie vormde het concept aanleiding om in een mail op te roepen de verklaring niet naar buiten te brengen. „Het is voor iedereen duidelijk dat er dingen niet goed zijn gegaan”, schrijft de atletencommissie. „Daar moeten we het over hebben, en we moeten kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

De atletencommissie wijst in de mail op „het verbetertraject dat nu helemaal bovenaan de agenda staat”. „Uiteindelijk is het doel om een beter prestatieklimaat bij de Atletiekunie te creëren voor iedereen.”

Algemeen directeur van de Atletiekunie Pieke de Zwart sprak met melders, maar greep tot nu toe niet in. Daardoor werden signalen en klachten over het gedrag en functioneren van Van Commenée en Roskam niet adequaat opgepakt. Sinds de publicatie van NRC en Trouw heeft De Zwart niet met de naar buiten getreden atleten en coaches gesproken.