Amerika’s bekendste complotdenker bindt niet in na veroordeling

Zijn bedrijf mag hij Free Speech Services hebben gedoopt, woensdag botste Amerika’s bekendste complotdenker Alex Jones hard op de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De vraag is of de klap hard genoeg is om hem zijn complotzwendel definitief op te laten doeken.

Een jury in de noordwestelijke staat Connecticut veroordeelde de uiterst-rechtse vlogger en talkradio-host tot betaling van 965 miljoen dollar smartengeld aan de nabestaanden van acht slachtoffers van het bloedbad op basisschool Sandy Hook, eind 2012. Bijna tien jaar lang verspreidde Jones de leugen dat de ‘mass shooting’ met 26 doden in scène was gezet met ‘crisisacteurs’. Dit zogenaamd om het land strengere wapenwetten op te dringen.

Nooit rustig rouwen

Jones’ leugencampagne werd gelijk omarmd door veel van zijn volgers, die vervolgens de nabestaanden begonnen lastig te vallen, online en in de echte wereld. Die konden daardoor nooit rustig rouwen om het verlies van hun kinderen, echtgenoten, broertjes of zusjes, getuigden ze de afgelopen weken in de rechtszaal.

Zo verklaarde Mark Barden vorige maand geëmotioneerd hoe aanhangers van Jones’ samenzweringstheorie het graf van zijn doodgeschoten zoontje Daniel (7) bezochten. Ze poogden vergeefs diens kist op te graven en urineerden uiteindelijk op het graf.

Een andere eiser, William Sherlach, vertelde hoe hij eerst zijn vrouw, schoolpsychologe Mary Sherlach, verloor – om vervolgens online te moeten lezen dat zij nooit bestaan zou hebben. Hijzelf zou onderdeel zijn van een „financiële cabal” en banden hebben met de vader van de schoolschutter.

Robbie Parker, die zijn zesjarige dochtertje Emilie verloor, vertelde hoe hij bedolven werd onder de haatreacties en doodsbedreigingen. Parker maakte de ‘fout’ daags na het bloedbad een tv-interview te geven, waarbij hij uit nervositeit een korte lach liet horen. Jones ging hier meteen mee aan de haal („walgelijk!”) en maakte het gezin tot middelpunt van zijn complottheorie. De Parkers kregen woensdag het hoogste bedrag toegekend: 120 miljoen dollar.

Impotentiemiddelen

De advocaten van de klagers toonden tijdens het proces overtuigend aan hoe Jones fors verdiende aan zijn complot. Ze lieten deskundigen getuigen dat de uitzendingen over Sandy Hook zeer populair waren en veel bezoek naar zijn mediaplatform Infowars lokten. Daar verdiende Jones niet alleen miljoenen dollars met advertenties, maar ook met zijn webwinkel vol dieetpillen, potentie verhogende kruidenelixers en accessoires voor vuurwapens.

Dit vonnis toont aan dat het internet niet het wilde, Wilde Westen is en dat daden gevolgen hebben William Sherlach weduwnaar slachtoffer Sandy Hook

Jones schermde tijdens het proces veelvuldig met de vrijheid van meningsuiting, die in de VS bijna absoluut is. Eind vorig jaar bepaalde een rechter echter al dat hij aansprakelijk gehouden moest worden voor het leed van de families. Dit omdat hij verzuimd had bewijsmateriaal over te dragen, zoals zijn boekhouding en gegevens over bezoekersaantallen van website. Door het smartengeldbedrag vast te stellen op bijna 1 miljard dollar, liet de jury woensdag vervolgens haar grote afkeer blijken van Jones’ handelwijze.

Na het aanhoren van het jury-oordeel barstten meerdere klagers opgelucht in huilen uit. „Dit vonnis toont aan dat het internet niet het wilde, Wilde Westen is en dat daden gevolgen hebben”, verklaarde William Sherlach buiten de rechtszaal aan de pers. Robbie Parker zei trots te zijn „gewoon de waarheid te hebben kunnen vertellen”.

‘Amper nog geld’

Tegelijkertijd is het de vraag of Jones het miljard volledig zal uitkeren. Deze zomer werd hij in een vergelijkbare zaak in Texas, waar zijn bedrijf gevestigd is, al veroordeeld tot betaling van 49 miljoen dollar smartengeld. Tijdens dat proces schatte een financieel deskundige het privévermogen van Jones tussen de 135 en 270 miljoen dollar.

Rond de tijd van dat Texaanse vonnis liet hij moederbedrijf Free Speech Systems bovendien surseance van betaling aanvragen, in een ogenschijnlijke poging uitbetaling te ontlopen. Ook na een eventueel bankroet maken de families nog kans beslag te mogen leggen op Jones’ bezittingen, maar hierover moeten nog rechtszaken worden gevoerd.

Jones zelf stelde woensdag dat families kunnen fluiten naar hun geld. Infowars en Free Speech Systems hebben „amper nog geld”, stelde hij, en „van een kale kip kan je niet plukken”. Zijn levensstijl heeft hij na zijn Texaanse veroordeling evenwel niet aangepast: zo vloog hij per privéjet naar Connecticut en huurde hij met zijn entourage voor 80.000 dollar een huis met zwembad en tennisbaan.

Op de trappen van de rechtbank wentelde hij zich vervolgens in de slachtofferrol door te spreken van een „showproces” door de ,,Deep State”. „Links is helemaal losgeslagen.”

Zijn veroordeling greep hij zo aan om zijn volgers nog meer geld uit de zak te kloppen. „Met een paar honderdduizend dollar kan ik ze nog jaren in de rechtbank houden. Ik kan beroep aantekenen tegen deze stuff.”

Ook zaaide hij opnieuw twijfel over schoolschietpartijen. Zijn veroordeling „moet ons afschrikken om ook vragen te stellen over wat er gebeurd is in Uvalde, Parkland of bij andere incidenten” – een verwijzing naar twee recentere bloedbaden op Amerikaanse scholen.

Meer juridische perikelen

Jones kan de giften goed gebruiken, nu hem de komende tijd nog veel meer rechtszaken wachten. Zo begint later dit jaar waarschijnlijk het proces dat twee andere Sandy Hook-ouders tegen hem hebben aangespannen. Verder duikt hij op in de onderzoeken naar de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. Met zijn complotten over vermeende kiesfraude zweepte hij veel Trump-fans op en Jones was de dag voor de rellen in de war room die de presidentiële entourage had ingericht in een Washingtons hotel.

Grote techbedrijven weren Jones sinds 2018 al van hun platforms vanwege zijn Sandy Hook-leugens. Toch wijzen enquêtes uit dat inmiddels een vijfde van de Amerikanen gelooft dat er schoolschietpartijen in de VS in scène zijn gezet, vooral door de overheid. Dus hoewel familieleden en hun advocaten woensdag de hoop uitspraken dat Jones’ bedrijf en verdienmodel nu een fatale klap zijn uitgedeeld, twijfelden ze ook hardop of hun lijdensweg over is.

„Ik wens dat ik na vandaag gewoon een dochter kan zijn die rouwt om haar moeder en kan stoppen me zorgen te maken om de samenzweringstheoretici”, stelde Erica Lafferty, dochter van de gedode schooldirectrice Dawn Hochsprung. Tegelijkertijd zei ze te vrezen dat „de haat, leugens en complotten” die Jones gezaaid heeft in de samenleving „mij en mijn familie de rest van onze levens zullen achtervolgen”.

