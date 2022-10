Al vele jaren heb ik een espresso-apparaat. Ik ben er trots op dat ik mooie figuren in het melkschuim kan maken. Vroeger maakte ik altijd een hartje op de cappuccino voor mijn vrouw. Tegenwoordig een krokus. Onlangs vroeg een vriend, die met koffietijd bij ons aanschoof, met een knikje naar haar kopje: „Is de liefde over?” „Nee”, verklaarde ik, „een bloem krijg je door het melkkannetje te schudden bij het uitschenken. Nu ik wat ouder ben, heb ik niet meer zo’n vaste hand.”

