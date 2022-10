Alle huizen in Amsterdam aan het riool? Nee, eentje toch niet

De Amsterdamse gracht als open riool: eeuwenlang was het volstrekt normaal, maar sinds 1987 is het passé. Toen werd het laatste huis in de hoofdstad aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Of toch niet? Jan Middelkoop, bewoner van een pand in de Warmoesstraat, vlakbij het Centraal Station, deed zes jaar geleden een bijzondere ontdekking: hij loost rechtstreeks in het Damrak, het water waaraan zijn appartement aan de achtergevel grenst. „We hadden het huis geschilderd en ik was kwasten aan het afspoelen onder de kraan, toen mijn man plots een witte vlek op het water zag, pal onder ons raam.”

Een door de vereniging van eigenaren ingehuurde loodgieter stelde vast: geen aansluiting op het riool. Middelkoop: „Alle kurkjes die hij doorspoelde in de wc’s van de appartementen, verschenen even later netjes in het Damrak.”

Binnenkort komt aan die situatie een einde: dan wordt Middelkoops appartement, samen met dat van vier andere bewoners, aangesloten op de gemeentelijke riolering. Waarom daar zes jaar overheen is gegaan? „Het duurde even voordat we Waternet [het Amsterdamse waterbedrijf, red.] hadden overtuigd. Dat ontkende eerst dat we niet op het riool zaten.”

Raadsel

Waternet laat weten een onderzoek in te stellen naar de situatie op de Warmoesstraat. Er is sprake van „een raadsel”, zegt een woordvoerder: volgens de administratie van het bedrijf was het pand sinds 1986 aangesloten op de riolering. „Misschien dat de toenmalige eigenaar bij een splitsing in 1994 verzuimd heeft dit goed te regelen.”

Gratis is het overigens niet voor de bewoners: de aansluiting kost de eigenaren van de appartementen ieder „zo’n vijftienhonderd euro”, aldus Middelkoop. Is hij niet boos dat hij zes jaar lang onterecht rioolbelasting heeft betaald? „Nee hoor. Als je direct loost op het oppervlaktewater, moet je verontreinigingsheffing betalen – en dat hebben we ook nooit gedaan.” Volgens Middelkoop zijn alle eigenaren in het pand „er tamelijk laconiek onder.”

Waternet gaat naar aanleiding van de kwestie niet inventariseren of er meer panden in Amsterdam toch op de gracht lozen. „Het kan altijd zijn dat er nog een huis opduikt” , zegt de woordvoerder, „maar volgens onze administratie is alles aangesloten.”