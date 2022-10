Museum Boijmans Van Beuningen heeft een topaankoop gedaan. Voor ruim 8 miljoen euro (een recordbedrag) werd Peinture-poème van Jean Miró uit 1927 gekocht. „Een droom die in vervulling gaat”, stelt het museum. Dat is ze gegund. Alleen, wij hebben een andere droom: dat Museum Boijmans Van Beuningen weer gewoon open kan voor de bezoeker en dat we met zijn allen die schitterende collectie opnieuw kunnen aanschouwen. Helaas zijn de plannen voor renovatie en nieuwbouw veranderd in een nachtmerrie.

Vincent Cardinaal is schrijver en cultuurjournalist. Frank Fabian van Keeren is dichter en docent.

Het museum is inmiddels al drie jaar gesloten. Ooit werd 2026(!) genoemd als heropeningsjaar, maar hoe lang de renovatie daadwerkelijk gaat duren mag Joost weten. Er ligt nog niet eens een definitief plan, er is geen sluitende financiering en er is een vertrouwensbreuk tussen gemeente en museumdirectie. Op deze manier komen kinderen die nu in groep 6 zitten, pas een keer in het museum als ze al lang en breed volwassen zijn.

Dat werk van Miró is ‘voorlopig’ in het Collectiegebouw van het museum te zien. Dat gebouw is architectonisch een geweldige toevoeging aan de stad Rotterdam: een trekpleister. Maar van binnen valt het goed tegen. Er worden wel enkele dingen tentoongesteld, maar een museale opstelling kun je het met de beste wil van de wereld niet noemen. Het is dan ook een depot. Zo’n kijkje achter de schermen is best leuk: als het werkelijke museum er maar functionerend naast ligt.

De beste exporuimtes in het Collectiegebouw zijn bovendien ingepikt door Stichting De Verre Bergen, die het gebouw financierden. Deze weldoenende partij is ontsproten aan de puissant rijke familie Van der Vorm, die ook al achter die andere suikerooms zitten – die van Stichting Droom & Daad (D&D). D&D-opperhoofd Wim Pijbes, zelf ex-directeur van onder meer het Rijksmuseum, onderhandelde met Boijmans, om zo de renovatie mogelijk te maken. Hij trok zich te elfder ure terug. De reden? Droom & Daad kreeg niet genoeg invloed op het museum, dat kon directeur Sjarel Ex (zelf inmiddels met de staart tussen de benen vertrokken) niet verkopen. En zo ontstond een patstelling.

Dit moet zo snel mogelijk ophouden. Het is pijnlijk om in NRC (CS, 29/9) twéé artikelen te lezen over andere musea die momenteel goede sier maken met werk uit Boijmans. De Hockney-expositie in Haarlem kent een hoogtepunt in een uitgeleende pentekening van Ingres en in Antwerpen is een Basquiat uit de collectie van Boijmans te zien in het pas heropende KMSKA. Werken van Basquiat gaan voor tientallen miljoenen over de toonbank. De ironie mag u zelf inkoppen. Hoe het met Miró de komende tien jaar moet weet eigenlijk verder ook niemand. Of gaan ze de recordaankoop echt op de overloop van het Collectiegebouw laten hangen? Dikke kans dat je er straks voor naar Zürich moet, of Madrid, of New York.

Het is een grof schandaal. Eerder deze maand luidden andere Rotterdamse cultuurinstellingen, zoals Luxor, al de noodklok: ze redden het nauwelijks met alle crises. Museum Rotterdam is al gesloten – een museum dat overigens volledig is ontstaan uit een deel van de unieke Rotterdamcollectie, waarvan Boijmans beheerder en vlaggenschip is. Het advies om Museum Rotterdam te sluiten kwam van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, en ook die wordt opgedoekt. Rotterdam Cultuurstad is momenteel overgeleverd aan de gangsters, pardon, mecenassen van De Verre Bergen en Droom & Daad. Ze strooien met geld, overal invloed kopend.

De politiek is muisstil. Waar is wethouder Said Kasmi? Waar is zakelijk directeur Ina Klaassen van Boijmans? Waarom horen we zelden tot nooit raadsleden of Kamerleden of wie dan ook hierover? Waarom is er geen steun vanuit het rijk, dat bij monde van staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu (D66) wel goede sier stond te maken over de aanschaf van het schilderij van Miró?

Wie gaat Boijmans Van Beuningen redden? Want het museum ontwaakt heus ooit wel uit zijn coma. Maar in welke staat? Waarschijnlijk al een decennium afgesloten van de werkelijkheid, verpieterd achter bouwhekken, met een reputatie die gesloopt is door een politieke soap die zijn weerga niet kent. Rotterdam én vooral Boijmans staan in hun hemd. Kom in actie. Geef ons het museum terug.