Voor Johan Remkes is het jaar 2030 evenmin ‘heilig’

Het jaar 2030 is voor Johan Remkes „geen heilig gebod” om de stikstofuitstoot in Nederland te halveren. Ofwel: als het niet anders kan en meer tijd kost, dan is dat zo.

Dat zei Remkes (71), de bemiddelaar tussen het kabinet en de boeren, woensdagavond in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over zijn stikstofrapport Wat wel kan. In dit advies stelt Remkes dat halvering in 2030 „vooralsnog” het doel moet zijn, maar met „ijkmomenten” in 2025 en 2028 om te kijken of het wel haalbaar is.

Het is een gevoelige bevestiging van Remkes; indien het kabinet zijn rapport vrijdag met dit punt omarmt, neemt het feitelijk afstand van de eigen coalitieafspraken. Toen leider Wopke Hoekstra van regeringspartij CDA het jaar 2030 eerder „niet heilig” noemde, ontstond er een vertrouwenscrisis binnen de regering. Maar 2030 als streefjaar mét tussentijdse evaluaties lijkt nu een slim compromis voor het kabinet en de boeren.

Tien minuten te laat

Tien minuten te laat arriveerde oud-minister Remkes (VVD) woendagavond, om Kamerleden vervolgens op zijn gemak antwoorden te geven. „Het is geen exacte wiskunde”, herhaalde hij enkele keren, en bovendien is het aan het kabinet zelf om Remkes’ „denklijn” verder uit te werken.

De veertien aanwezige Kamerleden leken het Remkes ook niet moeilijk te willen maken over het ‘piekbelasters-relletje’ dat hij zondag veroorzaakte bij het tv-programma Buitenhof. Geen van de volksvertegenwoordigers vroeg door waarom Remkes daar had gezegd dat het ministerie van Landbouw al beschikt over een lijst met 500 tot 600 grote stikstofvervuilers – die binnen een jaar schoner moeten werken of anders moeten stoppen.

Na alle ophef had Remkes dinsdagavond al gezegd dat hij zich vergist had, en dat herhaalde hij woensdag weer. Het ministerie heeft een beeld van boeren en fabrieken die de meeste stikstofschade bij natuurgebieden aanrichten, „maar geen lijst op adresniveau”, aldus Remkes.

Stikstofkaartje

Het beruchte stikstofkaartje trekt minister Christianne van der Wal (VVD) in, op advies van Remkes. Maar komt Remkes’ advies om de landbouw op te delen in zones – van intensieve veehouderij tot biologisch – , niet op hetzelfde neer, vroeg VVD’er Thom van Campen. „Wat met zonering niet bedoeld wordt is: prikkeldraad eromheen”, relativeerde Remkes.

De hele keten moet meewerken in de omslag naar duurzame landbouw, zei Remkes. Banken zouden schulden van boeren met „10 procent” kunnen verlagen, zodat ze meer geld hebben om grond bij te kopen voor extensieve veeteelt. Supermarkten zouden meer Nederlandse producten moeten gaan verkopen, nu gaat zo’n 70 procent de productie naar export.

Wat als het kabinet zijn advies niet overneemt of erin gaat „shoppen”, vroeg GroenLinkser Laura Bromet. „Zeer onverstandig”, grapte Remkes. „Die vraag moet u als parlementariër beantwoorden. Die vraag moet de samenleving beantwoorden.”