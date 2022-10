Vijlbrief is ‘razend’ op de NAM, maar wil toch praten

„Razend” was staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Mijnbouw) toen hij in januari hoorde dat de NAM onafhankelijke arbitrage wilde starten over de kosten van schade en versterking in Groningen. En razend, „dat ben ik eigenlijk nog steeds”, zei hij woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag die de gaswinning onderzoekt.

De NAM en de Staat, die samen „zeer veel plezier” van het Groningse gas hebben gehad, „hebben uiteindelijk samen veroorzaakt wat er in Groningen gebeurd is”, zei Vijlbrief. „Ik vind het gewoon niet passend dat er allerlei arbitragezaken worden begonnen. Ik vind gewoon dat ze moeten betalen.”

De NAM weigert kosten te betalen die volgens het gasbedrijf niet direct te herleiden zijn naar de aardbevingen. Vijlbrief is het daar „totaal niet mee eens”. De NAM wil volgens Vijlbrief „wel de onveiligheid verhelpen en niet alle andere tierelantijnen, mijn stelling is dat die andere tierelantijnen onderdeel zijn van het probleem.”

Dat merkt hij tijdens zijn maandelijkse gesprek op het gemeentehuis in Loppersum met bewoners die mentale problemen hebben door de bureaucratie waarin ze terecht zijn gekomen en het gevoel van onveiligheid en ongelijke behandeling dat ze hebben. Tegen de NAM zou hij willen zeggen: „Kom eens een dagje bij mij in Loppersum zitten, dan merk je meteen dat die schades heel erg met elkaar verweven zijn.”

Lees ook: Staatssecretaris Vijlbrief: ik ga de discussie over het verhogen van de gaswinning niet aan

Afkoopregeling

Een van de dingen die het gasbedrijf ter discussie stelt, is het gebied waarin het zogenoemde ‘bewijsvermoeden’ wordt toegepast. Dat is de regel dat schade wordt vergoed als die ‘redelijkerwijs’ veroorzaakt kan zijn door de gaswinning. „Hier word ik razend van”, zei Vijlbrief opnieuw, toen het hierover ging. Het past de NAM niet „om te gaan zeuren”, vindt hij. Het bewijsvermoeden moet volgens hem „ruim” worden toegepast. Ook in de randgebieden of bij gasopslagen: „Het is wel erg opvallend dat daar erg veel scheuren zijn gekomen na de gaswinning en daarvoor niet. Ik probeer echt aan de kant van de mensen in Groningen te gaan staan en niet naast de instituties.”

Hoewel Vijlbrief „razend” is op de NAM, wil hij toch met het bedrijf gaan praten over een oplossing. „Maar daarbij is mijn inzet glashelder.” Aandeelhouders Shell pleitte eerder voor een ‘afkoopregeling’. Een „ongelukkig gekozen” term, vindt Vijlbrief. Maar in wezen komt het daar wel op neer. „De uitkomst is: betalen. Maar de vraag is: voor hoe lang? Dat is een lastige vraag.” Een van zijn ambtenaren voert met de NAM „verkennende gesprekken of dit een route zou kunnen zijn”.

Voor het sluiten van een ‘finaal akkoord’ is de betrokkenheid van Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van de NAM, „cruciaal”. „Die hebben samen dat bedrijf.” Hoe groot schat Vijlbrief de kans in dat het lukt om tot zo’n afrondend akkoord te komen? De staatssecretaris is er niet optimistisch over. „Ik zie dat helemaal niet voor me, want het is heel ingewikkeld.” Toch wil hij het proberen. „Ik moet dat doen.” „Theoretisch kun je er een akkoord over sluiten, want er zit voor iedereen wel wat in. Alleen u hoorde net wat mijn inzet is richting de NAM. Misschien willen ze na dit verhoor wel helemaal niet meer met me praten.”

Druk om meer gas

Vijlbrief heeft herhaaldelijk de belofte gedaan om de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2023 of 2024 te stoppen. Daar houdt hij zich aan, ondanks dat door de Russische invasie in Oekraïne de gasprijzen op recordhoogtes staan en de druk om meer gas te winnen uit Groningen toeneemt. Maar geen opinieartikel, expert of buitenlandse oproep, doet Vijlbrief zijn standpunt veranderen: „Het is niet veilig.” Alleen als een ander veiligheidsaspect zwaarder weegt dan de veiligheid van bewoners in Groningen kan de gaskraan open - een optie die pas speelt als bijvoorbeeld ziekenhuizen geen gas meer hebben om hun gebouwen te verwarmen. „Naar het er nu laat aan zien is er deze winter voldoende gas.”

Voor dat standpunt ervaart hij bovendien steun van de Tweede Kamer: „In de Tweede Kamer tel ik 120 zetels die tegen het opendraaien van de gaskraan zijn.” Een deel van de opinieartikelen en experts die op televisie pleiten voor meer gaswinning uit Groningen „bevallen” Vijlbrief „helemaal niet”. Dat zijn de opinies die pleiten voor meer een open Groningse gaskraan om daarmee de bewoners in Groningen te compenseren. „Dan begrijp ik wel dat Groningers denken dat ze het in het Westen helemaal niet begrijpen: het gaat ze niet om geld.”

Zware baan

Vijlbrief, die eerder directeur-generaal was bij hetzelfde ministerie waar hij nu staatssecretaris is, en thesaurier-generaal bij Financiën, vindt dit de zwaarste baan die hij ooit heeft gehad. De problemen in Groningen liggen hem zwaarder op de maag dan de eurocrisis, waar hij als thesaurier-generaal dag in dag uit mee bezig was geweest. „De zwaarte en de diepgang van het dossier zijn groter dan ik dacht.” Vooral het verdriet en de onmacht van de Groningers treffen hem.

Maandag, bij een bezoek aan Wirdum, dat afgelopen weekeinde door een aardbeving werd getroffen, schoot hij even uit zijn slof tegen een vrouw. Zij zei tegen hem: „Ik vertrouw u gewoon niet, ik vertrouw de mensen in Den Haag niet.” Dat vond hij „heel erg. Als burgers hun overheid niet vertrouwen, dat is ongeveer het ergste wat er is. Daarom is het zwaar.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Vijlbrief is ‘razend’ op de NAM, maar wil toch praten