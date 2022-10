Trucker reed opzettelijk op de motoragent in – en toont geen berouw

71.158 euro vergoeding van materiële schade voor de nationale politie. Het is een van de opvallende onderdelen van het vonnis dat de Rotterdamse rechtbank woensdagmiddag wees inzake de dodelijke aanrijding door de trucker uit Melissant van motoragent Arno de Korte op 7 juli 2021.

De rechter veroordeelde de trucker conform de eis van het Openbaar Ministerie tot twaalf jaar cel met tbs. Ook kende de rechtbank schadevergoedingen toe – aan nabestaanden, opgeteld ongeveer 190.000 euro – en dus ook aan het politiekorps. Dit laatste ter compensatie voor het verlies van de politiemotor en een deel van de begrafeniskosten voor De Korte. Het korps had eerder 194.000 euro schadevergoeding geëist, inclusief de kosten van een kilometerslange erehaag en een optocht voor De Korte op 16 juli 2021. Maar dat vond de rechtbank te gortig. Ze kende alleen een vergoeding toe van de noodzakelijk geachte uitvaartkosten (62.338 euro).

Voorzitter W.A.F. Damen van de rechtbank veegde woensdagmiddag de stelling van de raadsman van trucker Willem M. van tafel als zou hij jarenlang zijn dwarsgezeten door de Rotterdamse politie, onder meer met extra, onnodige controles. Daarvan „is de rechtbank niet gebleken.”

Volgteken

Ook werd geen waarde gehecht aan de verklaring van de trucker dat hij de motoragent pas te laat opmerkte en hem daardoor niet meer kon ontwijken. De rechter merkte op dat de trucker op de bewuste ochtend van 7 juli zo’n twintig seconden achter De Korte heeft gereden. Ook had M. kort na de aanrijding, tijdens het politieverhoor, verklaard dat hij even eerder het volgteken van de motoragent had gezien.

De rechter wees er verder op dat de vrachtwagen met relatief hoge snelheid op het rode stoplicht was afgereden, waar De Korte stond opgesteld, naar eigen zeggen met de bedoeling vervolgens rechtsaf te slaan. „De bocht naar rechts had hij nooit kunnen nemen met een snelheid van 45 km per uur of meer”, aldus de rechtbank.

Na de aanrijding en het meesleuren van de agent en diens motor was M. doorgereden. Hij had enkele keren zijn lading gecheckt, meerdere keren getelefoneerd, was twee keer de plek des onheils gepasseerd en was vervolgens naar Melissant, zijn woonplaats, gereden. Op basis van deze feiten achtte de rechtbank zowel doodslag (opzet bij het toebrengen van dodelijk letsel) als het doorrijden na een ongeval „wettig en overtuigend bewezen”.

„Een politieman die gewoon zijn werk aan het doen was, heeft op brute wijze zijn leven verloren”, zei de rechter ter toelichting van het vonnis. „Een ernstiger geval” van de schending van de Wegenverkeerswet, „laat zich niet eenvoudig voorstellen”. „De doodslag heeft grote impact gehad op zowel nabestaanden, politie als de samenleving als geheel”. Ook de proceshouding van M. hekelde hij. „Verdachte heeft bij de zitting op geen enkel moment medeleven getoond, en heeft kennelijk niet willen begrijpen welke onherstelbare gevolgen zijn handelwijze heeft gehad.”

Al eerder een agent aangereden

Strafverzwarend achtte de rechtbank verder dat de trucker al eens eerder een motoragent had aangereden, die daarbij zwaar gewond was geraakt. Daarbij kon toen opzet niet worden bewezen. Verder werd de trucker door de Rotterdamse rechter verminderd toerekeningsvatbaar geacht, dit op basis van een rapportage van het Pieter Baancentrum.

De rechter volgde in zijn argumentatie en vonnis grotendeels het Openbaar Ministerie, een enkel punt daargelaten. Een door het OM bepleit beroepsverbod voor M. achtte de rechter niet nodig. Hij „zag er geen meerwaarde in” , omdat de vrachtwagenchauffeur lang komt vast te zitten en daarna ook nog eens tien jaar zijn rijbewijs kwijtraakt. Ook geeft de rechtbank, anders dan het OM wilde, de bewuste vrachtwagen terug aan de broer van de veroordeelde trucker.

Net als bij vorige zittingsdagen waren in en rond de rechtszaal in Rotterdam politieagenten in uniform aanwezig. Ze waren daar ter nagedachtenis aan hun omgekomen collega en uit solidariteit met de nabestaanden. Politiemensen vormden tijdens de uitspraak opnieuw een erehaag.