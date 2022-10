Trucker die agent doodreed veroordeeld tot 12 jaar en tbs

Vrachtwagenchauffeur Willem M. is woensdag veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor het opzettelijk doodrijden van de Rotterdamse motoragent Arno de Korte vorige zomer. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. Ook krijgt M. een beroepsverbod opgelegd en is hij zijn rijbevoegdheid tien jaar kwijt. De nabestaanden van De Korte moet hij een schadevergoeding betalen. M. zat sinds juli 2021 vast op verdenking van doodslag. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Bij elkaar opgeteld zullen de zes nabestaanden ongeveer 190.000 euro schadevergoeding van M. ontvangen. Ook de Nationale Politie krijgt zo’n 71.000 euro schadevergoeding, vanwege de impact die de dood van De Korte op de politie heeft. Volgens de rechtbank kwam De Korte op „brute wijze” om het leven. Tbs met dwangverpleging is nodig, vindt de rechter, omdat er een reële kans op herhaling is.

Op 7 juli 2021 kwam motoragent De Korte om het leven nadat hij door een vrachtwagen, die M. bestuurde, werd geraakt. Het OM verdacht M. ervan de motoragent expres te hebben aangereden, uit „rancune” tegen de politie. De Korte werd honderden meters door de vrachtwagen meegesleurd en achtergelaten op het wegdek, na de botsing reed M. door. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In zijn versie van de gebeurtenissen merkte hij De Korte niet tijdig op, omdat de motoragent plots voor hem zou zijn komen rijden.

M. bleek eerder betrokken te zijn geweest bij twee ernstige verkeersincidenten, waarbij een agent in 2015 zijn arm kwijtraakte en een vrouw in 2020 om het leven kwam. Volgens zijn buren voelde de man, die in een Zuid-Hollands dorp woonde, zich opgejaagd en geïntimideerd door de politie. Na zijn aanhouding is M. psychisch onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Uit dat onderzoek bleek dat de man lijdt aan diverse stoornissen en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de motoragent aanreed.

