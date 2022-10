Terwijl de grote oorlog grimmig door woedt, blijft er genoeg ruimte voor kleine oorlogjes. Bijvoorbeeld tussen stadsbewoners en horecaondernemers. In de Amsterdamse binnenstad hebben veel burgers bezwaren tegen de grote terrassen in de horeca. Die terrassen mochten in de coronaperiode vergroot worden; de gemeente onderzoekt nu welke terrassen na 1 november groot mogen blijven. Op een drukbezochte inspraakavond in de Zuiderkerk bleek dat veel bewoners de uitkomst niet vertrouwen.

Tegen bewoners die over overlast klaagden, zei een horecaondernemer, volgens het verslag in Het Parool: „Wij ondernemers zijn er niet om mensen te treiteren. We willen in gesprek, maar dat willen de bewoners niet omdat de maat vol is – of zoiets.” Een bewoner zei: „Je kan in discussie gaan met de eigenaar, maar die lacht je in je gezicht uit.”

Laatst sprak ik een middenstander die kwaad was over de uitbreiding van een terras bij een naastgelegen café. Het terras bevond zich tegenover het café, aan de overzijde van een smal straatje. Het ging die middenstander niet alleen om de toegenomen drukte bij zijn winkel. „Ik wil over een paar jaar weg”, zei hij bezorgd, „en zal dan veel minder voor mijn pand krijgen, want wie wil hier nog wonen met zo’n druk terras voor zijn deur?”

Mijn bezwaar tegen de horeca in het centrum is dat die geen maat weet te houden. Terrassen worden steeds groter, ze beslaan soms de helft van een stoep of zelfs een brug. Voetgangers krijgen daardoor onvoldoende ruimte.

Enkele weken na die roerige inspraakavond liep ik langs een op dat moment gesloten café aan de Leliegracht, waarvan de eigenaar een in het Nederlands en het Engels geschreven verklaring aan het raam had bevestigd. De tekst luidde: „Beste mensen, helaas heeft een bewoner van de Leliegracht (richting Prinsengracht) ons terrasmeubilair omver geworpen, zodat dit deels op de straat terecht kwam. Een zeer ongewenste en gevaarlijke situatie. De bewakingscamera heeft dit alles vastgehouden. Dit gebeurde maandag ’s ochtends heel vroeg, het was nog donker. De bewoner probeerde het eerst met een hand wat echter niet lukte. Daarom zette hij zijn actenkoffer op straat en rukte met twee handen aan het meubilair dat helaas ook lichte schade opliep. Wij verzoeken omwonenden onze verleende en legale terrasvergunning en terrasmeubilair te respecteren.”

Ik zag die bewoner voor me, in al zijn zomermaanden lang opgekropte woede. ’s Nachts was hij misschien wakker geworden door het gelal van dronken kerels op zijn stoep. Hij was wel wat gewend, maar omdat hij ook overdag steeds gestoord werd door het rumoer op het nabijgelegen caféterras begon hij er genoeg van te krijgen. Het liefst zou hij al dat meubilair in de gracht smijten, maar dat vergde te veel van zijn krachten. Gewoon een deel op straat zetten, was ook al een stevig signaal. Wat kon het hem verrekken? Ze hadden toch ook schijt aan hém?

Maar hij had buiten de bewakingscamera gerekend, hij was vergeten dat wij elkaar ook in Nederland steeds meer met bewakingscamera’s beloeren. Dat filmpje zal nu ergens op een politiebureau stof vergaren, want de politie heeft wel wat anders te doen – ook al is niet altijd duidelijk wát precies.

Het terras moet, afgeslankt, vooral blijven, maar die bewoner ook.