Steun voor nieuw pensioen onzeker door twijfels PvdA en GroenLinks

De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet nog te weinig actie onderneemt om het aantal werkenden dat pensioen opbouwt, te vergroten. Daarom twijfelen ze openlijk over hun steun voor het kabinetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen. Het kabinet heeft minstens een van deze twee partijen nodig om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel van minister Carola Schouten (Pensioen, ChristenUnie) raakt vooral de aanvullende pensioenen die werknemers in loondienst opbouwen voor bovenop de AOW-uitkering. Ieder pensioenfonds heeft nu nog één gezamenlijke pensioenpot. Die wordt opgeknipt in persoonlijke potjes. Daarnaast hoeven de fondsen geen grote financiële reserves meer op te bouwen, waardoor mensen beleggingswinsten sneller terugzien in hun pensioenpotje, maar beleggingsverliezen ook.

PvdA en GroenLinks zijn op zich positief over deze aanpassing. Zijn gaven ook politieke steun aan het pensioenakkoord van 2019 waar deze wet uit voortkomt – tussen het vorige kabinet, vakbonden en werkgeversclubs.

Maar volgens beide partijen is met een ándere afspraak uit dit pensioenakkoord nog te weinig gedaan. Dat de groep werknemers die geen pensioen opbouwt, verkleind moet worden. Daar moeten „oplossingen” voor komen, staat in het akkoord, „voorafgaand aan de introductie van het nieuwe stelsel”.

„Als we zo doorgaan”, zei GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug woensdag in een debat over de pensioenwet, „halen we deze ambitie en doelstelling niet”. PvdA’er Henk Nijboer noemde stevigere maatregelen maandag al, in een eerder debat, „een harde eis”.

‘Sociale ramp’

Ongeveer 1,7 miljoen werkenden bouwen geen aanvullend pensioen op. Bijna de helft van hen is zelfstandig ondernemer. De andere helft is werknemer in loondienst. Van die laatste groep bouwt ongeveer 1 op de 8 geen pensioen op, volgens CBS-cijfers over 2019 – de meest recente. Dat zijn vooral jonge werknemers: de helft is nog geen 35 jaar. Ook uitzendkrachten zijn oververtegenwoordigd. „Dit is een sociale ramp in the making”, zei Maatoug maandag.

Minister Schouten vindt dat het aan werkgevers en vakbonden zélf is om de groep zonder pensioenopbouw te verkleinen. „Het is een arbeidsvoorwaarde”, zei ze maandag. Daarom heeft ze de vakbonden en werkgeversclubs gevraagd om extra maatregelen te verzinnen – en die binnen enkele dagen bekend te maken.

Twee jaar geleden presenteerden de werkgeversclubs en vakbonden al een „aanvalsplan”. Het meest concrete resultaat daarvan is dat uitzendkrachten nu na acht weken pensioen beginnen op te bouwen. Tot voor kort begon die opbouw pas na een half jaar. Verder ging het om minder ingrijpende maatregelen, om „bewustzijn” te vergroten en „drempels” te verlagen.

Geen pensioenplicht

PvdA en GroenLinks willen méér dan een nieuw aanvalsplan. Beide partijen hadden het liefst gezien dat alle werkgevers verplicht worden om een goede pensioenregeling aan te bieden aan hun personeel, maar ze weten dat dat politiek onhaalbaar is.

Daarom vragen ze nu een harde doelstelling, het liefst in de wet. Daarin moet staan met hoeveel procent werkgevers en vakbonden het aantal werkenden zonder pensioenopbouw de komende jaren omlaag brengen. En: dat het kabinet ingrijpt als dat doel niet behaald wordt.

Het is de vraag of Schouten hierin wil meegaan, omdat zij overheidsingrijpen tot nu toe steeds afwijst. Tegelijk is het de vraag of PvdA en GroenLinks zullen tegenstemmen als zij daarmee de complete pensioenhervorming tegenhouden. GroenLinks liet zich hierover het stevigst uit. „Dit onderdeel is enorm belangrijk voor de weging die mijn fractie maakt”, zei Maatoug woensdag. „Wat hier ligt, vind ik niet goed genoeg.”

Volgende week praat de Tweede Kamer verder over de pensioenwet.