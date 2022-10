Rijksmuseum krijgt 1.100 Japanse prenten cadeau

Verzamelaar Elise Wessels heeft het Rijksmuseum Amsterdam een enorme collectie oude Japanse prentkunst cadeau gedaan. Het gaat om een schenking van 1.100 werken op papier, een groot deel van de collectie van het door Wessels geleide Japanse prentenkabinet Nihon no hanga in Amsterdam.

Door de schenking is de verzameling Japans werk op papier van het Rijksmuseum uitgegroeid tot een van de belangrijkste van Europa, zegt directeur Taco Dibbits in het woensdag verspreide persbericht.

Kobayakawa Kiyoshi, Tipsy (1930). Foto Staeske Rebers/Rijksmuseum

Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag draagt Elise Wessels, via de Stichting Für Elise, een belangrijk deel van haar verzameling over. Ze laat weten dat het haar wens was om haar verzameling ook voor de toekomst bijeen te houden en te delen met een groot publiek. „Door deze schenking zijn deze prachtige prenten altijd voor iedereen te bewonderen”, zegt ze in het persbericht.

Vrijwel compleet overzicht

Wessels kocht haar eerste Japanse prent in de jaren tachtig in de winkel van de beroemde uitgever Watanabe Shōzaburō. Met advies van experts groeide haar verzameling in de loop der jaren uit tot een vrijwel compleet overzicht van de Japanse prentkunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw, met ruim tweeduizend prenten.

In 2009 openden de deuren van haar privémuseum Nihon no hanga, op de Keizersgracht in Amsterdam. Tweemaal per jaar organiseert ze daar samen met een conservator een tentoonstelling.

Ter gelegenheid van de schenking is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum tot en met 16 april een tentoonstelling te zien met hoogtepunten uit de geschonken verzameling.