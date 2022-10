Redders op zee moet je niet aan de talkshowtafel zetten

Bij Op1 zag ik begin deze week twee redders zitten. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Bij de EO hebben ze de mannen en vrouwen van de KNRM een jaar lang gevolgd, en dat is een televisieserie geworden, Redders op zee. Dinsdagavond was de eerste aflevering. Nou niet iets waar ik van nature meteen op af zou stemmen en de pitch bij Op1 verliep ook niet denderend. De nadruk lag op de vrijwilligheid van de redders. Naast hun volledige baan zijn ze dag en nacht oproepbaar bij calamiteiten op zee, en daarvoor krijgen ze geen vergoeding, net zoals de KNRM geen subsidie of overheidssteun ontvangt, maar vaart op giften en donaties. Presentatoren Natasja Gibbs en Nadia Moussaid konden op hun kop gaan staan, en nog eens vragen waarom deze redders hun leven wagen om te redden, heel veel meer dan „het is een roeping” dan wel „het is een avontuur” kwam er niet.

Redders moet je niet in hun kloffie aan tafel willen zetten. Duw ze in een boot bij windkracht 12. Wat ze dán zeggen. Of laat ze binnen tien minuten nadat hun pieper afgaat met zes man de boot inspringen voor een „prio één”. Mens in problemen. Bij de pier in IJmuiden is een man zijn hondje achterna gesprongen. Redder Donny bindt z’n reddingslijn om, springt in het water en krijgt achterna geschreeuwd: „Mannetje eerst, dan hondje.” Hondje dobbert hoog en droog op een surfplank. Twee toegezwommen surfers houden zijn baas ternauwernood drijvend. Man wordt aan boord gebracht en „op de klep gelegd”. „Meneer gaat niet zo heel lekker”, stelt redder één vast. „Man doet het niet meer”, bevestigt een ander. De derde checkt en brult de man in het bleke gezicht: „Meneer, doet u het?” Meneer deed het pas ’s avonds tegen elf uur weer, in het ziekenhuis. Het zeewater waar hij insprong was niet alleen heel koud – zijn lichaamstemperatuur was nog maar dertig graden – er lagen ook flink wat rotsen onder de oppervlakte.

Zeeman-parafernalia

„Dit was een goeie”, zegt redder Donny na afloop van de actie. Mens gered, dier gered. Daar doet hij het voor, net als zijn vader, zijn opa en zijn broer Maikel. We zien de broers ook in hun mancaves in de schuur in de achtertuin. Alle zeeman-parafernalia zijn aanwezig. Barbecue. Gigantisch beeldscherm. Frituurpan om een visje in te bakken. Kompas aan de muur. Schippers barometer. Scheepsbel. Maar verwacht niet dat ze kunnen praten over de reddingsactie voor de bemanning van een vrachtschip tijdens storm Corrie in januari. Windkracht 11, golven boven de tien meter. Over die golven zeggen ze: „Je gaat omhoog, naar beneden en omhoog.” Over of ze bang waren: „Er kan niks gebeuren, in principe.” Gelukkig hebben we de beelden. Twee uur in een achtbaan met 140 kilometer per uur naar het schip sjezen. Aankomst ter plaatse. Kustwacht over de marifoon: alles onder controle. Ze mogen retour. Twee uur hotsebotsend terug. „Best een ritje.”

De zee brengt gevaren en voordelen, dat weet de koning ook. Hij gaf tijdens het staatsbezoek dinsdag een oud stuk touw terug aan de Zweedse koning. De meegereisde verslaggever van het NOS Journaal vertelde dat het touw bij een scheepsbel hoort, die werd opgedoken uit een Zweeds schip dat in 1781 zonk voor de kust van Den Helder. Zweden kreeg bel en touw terug, maar als ik de Zweedse koning was, zou ik de boot bij de bel willen hebben. Zweden hengelt naar een miljardenorder van de Nederlandse marine. We schijnen nieuwe onderzeeërs nodig te hebben en er is een Zweeds-Nederlands bedrijf dat die graag wil maken. Het NOS Journaal ruimde tijd in voor een gratis pitch van de baas van Damen Shipyards. Nee, de onderzeeërs staan niet officieel op het programma, maar woensdag zit de botenbouwer wel bij de koning aan tafel. Ach ja, zij de touwen en de voordelen, wij de gevaren en de redders.