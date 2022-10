Philips moet 1,3 miljard euro afschrijven wegens onveilige slaapapneu-apparaten

Philips moet in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 miljard euro afschrijven op de fabriek die de onveilige slaapapneu-apparaten vervaardigde. Dat schrijft het bedrijf voor medische technologie woensdag in een vroegtijdige update over het financiële welzijn. Dat de problemen in de toeleveringsketen groter zijn dan vooraf verwacht, de hoge inflatie en de tegenvallende verkoopresultaten maken dat de na deze week vetrekkende topman Frans van Houten slecht nieuws moet brengen.

Het is de eerste keer dat Philips geld opzij zet voor de juridische afwikkeling van de voortslepende kwestie rondom apparatuur tegen slaapapneu. Het technologieconcern verwacht een schikking met de Amerikaanse autoriteiten voor de gezondheidsproblemen die de apparaten (ook) in de VS opleverden, als gevolg van een ontwerpfout. Philips begon daardoor anderhalf jaar geleden met een van de grootste medische terugroepacties ooit. Ruim vijf miljoen slaapapneu-apparaten in 130 landen worden momenteel vervangen of gerepareerd, een operatie die bijna 900 miljoen euro kost.

De afwikkeling van de veroorzaakte problemen met de slaapapneu-apparatuur is niet het enige dat Philips kopzorgen biedt. De lasten van de verstoorde toeleveringsketen, onder meer veroorzaakt door alle lockdowns in China, zijn nog groter dan altijd werd gedacht. Philips waarschuwt dat de omzet voor het derde kwartaal hierdoor zal teruglopen met 5 procent, tot 4,3 miljard euro. Ook in het laatste kwartaal wordt omzetdaling verwacht.

De koersdaling van het bedrijf was woensdagochtend ruim 10 procent. Vergeleken met de piek in april van 2021 is Philips 70 procent minder waard, wat het bedrijf vatbaar maakt voor vijandige overnames. Het zijn problemen waarvoor de nieuwe topman Roy Jakobs, die volgende week begint, een oplossing mag gaan vinden.