Paris Saint-Germain huurde online ‘trollenleger’ in om tegenstanders te beschimpen

De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft via een extern bureau een online ‘trollenleger’ geëxploiteerd, waarmee concurrenten en vijanden van de club werden beschimpt. Zo werden persoonlijke gegevens online gezet van een supporter die na een wedstrijd in 2019 door PSG-aanvaller Neymar werd geslagen, waarna de fan werd bedreigd.

Ook richtten de nepaccounts zich soms op eigen spelers, zoals superster Kylian Mbappé, toen hij wilde vertrekken bij de club. Media die kritisch berichtten over PSG, waren eveneens doelwit van de ‘trollen’. Dat blijkt uit onderzoek van het Franse medium Mediapart, dat is gedeeld met het internationale onderzoekscollectief European Investigative Collaborations waarvan NRC deel uitmaakt.

Mediapart kreeg de beschikking over een document van vijftig pagina’s dat is geschreven door het bureau Digital Big Brother (DBB). Het is een bedrijf dat sociale media-strategieën bedenkt en uitvoert voor bedrijven en beroemdheden. In dit geval werd DBB betaald door Paris Saint-Germain, de club die sinds 2011 in handen is van de Qatarese staat. DBB werkte in ieder geval tussen 2018 en 2020 voor PSG en stond daar onder direct toezicht van de afdeling communicatie. In het document evalueert DBB de werkzaamheden voor de Franse voetbalclub.

Lees ook: een profiel van Nasser Al-Khelaifi, de Qatarese voorzitter van Paris Saint-Germain, die de club volledig naar zijn hand heeft gezet

Dubieuze reputatie

Het bureau heeft een Frans-Tunesische eigenaar, Lotfi bel Hadj, met een slechte reputatie. Hij werkte met een van zijn andere sociale mediabedrijven voor de Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui, terwijl die in de gevangenis zat voor onder meer witwassen. Facebook verwijderde talloze accounts waarvan het vermoedt dat ze worden onderhouden door bedrijven van Bel Hadj.

Het belangrijkste Twitteraccount dat door DBB werd gebruikt tijdens het werk voor Paris Saint-Germain, is ‘Paname Squad’, dat zich voordoet als collectief van PSG-fans. Het account belasterde onder meer de ex-vriendin van Neymar, die hem beschuldigde van verkrachting (de zaak is geseponeerd). Oud-speler Adrien Rabiot, die een conflict had met PSG over zijn vertrekregeling, werd „hoerenkind” en „vuile verrader” genoemd. Het kwam ook voor dat Paname Squad leek te dreigen met geweld, door een tegenstander te taggen in een filmpje waarin iemand wordt geslagen.

De onthullingen zijn erg pijnlijk voor Paris-Saint Germain, zeker omdat de Europese voetbalbond UEFA afgelopen zomer een campagne begon tegen online misbruik. „Online misbruik laat echte littekens achter”, is de slogan van de campagne, waarin bekende voetballers vertellen hoe ze op sociale media zijn bedreigd en beschimpt en wat dat heeft gedaan met hun zelfvertrouwen.

In een reactie aan Mediapart stelt PSG dat het „nooit een contract heeft gesloten” met een bureau „om individuen en instellingen te schaden.” DBB bevestigt aan het medium wel dat het heeft gewerkt voor het hoofd communicatie van PSG, Jean-Martial Ribes, die dit jaar vertrok bij de club. Beiden gaan niet in op inhoudelijke vragen over de campagnes.