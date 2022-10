Ouders vragen vaker hulp om de schoolspullen van hun kinderen te betalen

Het aantal ouders dat hulp nodig heeft om schoolspullen of activiteiten voor hun kinderen te betalen, is gegroeid. Volgens schattingen van Leergeld Nederland, de organisatie die zulke hulp biedt, krijgen gezinnen dit jaar spullen of financiële steun voor 160.000 kinderen, terwijl dat vorig jaar 130.000 kinderen waren.

Gezinnen die de fiets, voetbaltraining of dansles van hun kind niet kunnen betalen, kunnen bij een van de 111 lokale afdelingen van Leergeld vragen om hulp. Dit jaar verwachten de stichtingen samen zo’n 424.000 ‘voorzieningen’ uit te delen, heeft Leergeld woensdag bekendgemaakt.

„Aan de ene kant is het fijn dat ouders ons weten te vinden, maar aan de andere kant heel zorgelijk”, zegt Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. Het valt haar op dat de mensen die aankloppen voor hulp steeds vaker een baan hebben. „Een signaal dat mensen met hogere inkomens ook in de financiële problemen komen.”

Piept en kraakt

Volgens Van den Biggelaar is het armoedebeleid al jarenlang ontoereikend, maar wordt dat nu pas duidelijk door de snel oplopende levenskosten. „We zien al jaren dat werkenden niet genoeg hebben aan hun inkomen. Al die tijd zijn we bezig geweest met pleisters plakken, zonder dat het op de politieke agenda stond. Dat is pas aan het veranderen nu de inflatie ook de middeninkomens begint te raken.”

Per kind is er gemiddeld 230 tot 250 euro beschikbaar, hoewel dat bedrag verschilt per regio. Het stijgende aantal kinderen zorgt er ook voor dat er steeds meer geld nodig is om alle spullen uit te kunnen delen. Dit jaar komt het totaalbedrag rond de 36 miljoen euro te liggen. „Het piept en het kraakt”, aldus Van den Biggelaar. Er staan nog geen stichtingen op omvallen, zegt ze, maar het komt wel vaker voor dat ze niet meer het hele bedrag betalen van de spullen en activiteiten. De hulp wordt betaald met subsidies en donaties.

Eenoudergezinnen

Heerlen is volgens Van den Biggelaar een van de gemeenten waar het aantal aanvragen het hardst is gestegen. „We zijn enorm aan het groeien”, bevestigt Tiny Beenackers, de voorzitter van de afdeling die over de regio van Heerlen gaat. Op 22 augustus dit jaar hadden gezinnen volgens haar 9.123 aanvragen ingediend, meer dan het dubbele van hetzelfde moment vorig jaar (4.388).

Het geld is bij de afdeling niet het grootste probleem, aldus Beenackers. „We komen vooral vrijwilligers tekort om de spullen uit te delen. Het werk is lastiger geworden omdat de stress onder ouders toeneemt, en vrijwilligers zijn vertrokken naar betaalde banen.”

Vooral eenoudergezinnen kloppen vaak bij de organisatie van Beenackers aan. „De laatste tijd is dat 71 procent van de gevallen. Mensen die werken in de zorg, horeca of detailhandel. Twee jaar terug redden ze het nog, nu niet meer.”

