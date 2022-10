OM gaat NAM vervolgen voor injecteren afvalwater in bodem Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) vervolgen voor het zonder vergunning injecteren van afvalstromen in lege gasvelden in Groningen. Dat heeft het OM woensdag bekendgemaakt. De verdenking komt voort uit een strafrechtelijk onderzoek, dat plaatsvond naar aanleiding van bevindingen van onder meer de politie en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het OM verdenkt de NAM van een aantal milieudelicten. Bij het afvoeren van afvalstromen uit de aardgaswinning op de Noordzee zou de NAM in strijd handelen met de verleende vergunningen, aldus het OM.

Water dat na aardgaswinning op de Noordzee wordt gescheiden van aardgascondensaat bevat kwik en het OM vermoedt dat de NAM dat water als gewoon afvalwater in de diepe bodem in aardgasvelden in Groningen injecteert. Volgens het OM moet die afvalstroom juridisch behandeld worden als gevaarlijk afvalwater. Afvalwater van het productieplatform en spuit- en spoelwater van een andere installatie behoren volgens justitie ook tot onvergunde stromen die de NAM in de diepe bodem injecteert.

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is beslag gelegd op de administratie van de NAM en er zijn transportcontroles bij diens afvalstromen uitgevoerd. Dat leidde in januari van dit jaar tot het stilleggen van het lossen van afval in de haven van Delfzijl. Het OM streeft ernaar de strafzaak volgend jaar voor de rechter te laten komen. De NAM krijgt dan de gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren, wat tot nader onderzoek kan leiden.

In een reactie laat de NAM woensdag weten dat het de voorgenomen vervolging „betreurt”. Het bedrijft zegt verder de door het OM verstrekte informatie te bestuderen en daaarom inhoudelijk nog niet te kunnen reageren.