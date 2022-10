NPO en VRT gaan krachten bundelen ‘om impact te vergroten’

De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan nauw samenwerken. Dat maken de raad van bestuur van de NPO en de directie van VRT woensdag bekend. De reden voor de samenwerking ligt onder meer in de „huidige uitdagingen in medialand”. De komende jaren heeft de samenwerking betrekking op vier gebieden: de ontwikkeling van programma’s, het uitwisselen van bestaande programma’s, het delen van nieuwe technologie en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Er komt een ruime catalogus aan programma’s die beschikbaar gemaakt worden voor zowel het Nederlandse als Vlaamse publiek. Dus wie een NPO-start account heeft, kan straks ook programma’s van VRT kijken. Met name de maatschappelijke ambitie van de twee omroepen wordt benadrukt. Zo zal er naast het uitwisselen of ontwikkelen van programma’s worden samengewerkt om bijvoorbeeld desinformatie tegen te gaan.

Arcadia, een nieuwe dramaserie die in de loop van 2023 te zien zal zijn, is de eerste coproductie en dus het symbolische startschot voor de VRT en NPO. Met het verder ontwikkelen van de bestaande digitale platformen moet de publieke omroep huidige uitdagingen in het medialandschap aangaan. Met „uitdagingen” doelen de omroepen op een toenemend aantal internationale partijen die een steeds belangrijke rol spelen in het medialandschap.