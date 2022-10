Inwoners van Kiev moeten weer schuilen: ‘Het leek op de dag dat Rusland binnenviel’

Kyrylo Kysljakov hoorde maandagochtend eerst een vreemd geluid en toen een krachtige knal. De ramen en kozijnen van omringende woningen vlogen eruit. Het regende Russische raketten op Kiev. Met zijn buren en moeder rende hij naar de schuilkelder. Overal lag glas. Ondertussen keek Kysljakov (51) of medebewoners hulp nodig hadden. Hij zag geen gewonden of doden.

Kyrylo Kysljakov Foto privé-collectie

De raketten vielen niet ver van zijn huis in het centrum van de Oekraïense hoofdstad. Hij woont bij het Sjevtsjenko-park, waar mensen ’s ochtends hardlopen, de hond uitlaten of een kop koffie halen bij een kraampje. Beelden na de aanval toonden in plaats van de kinderspeeltuin in het park een diepe krater. „Als het een half uur tot een uur later was gebeurd, had het park vol met kinderen gezeten. Dit was geen toeval. De Russen hebben zich alleen vergist door de Moskouse tijd aan te houden.”

Niet alleen Kiev lag onder vuur. Door heel Oekraïne waren maandag steden doelwit van Russische aanvallen met 84 kruisraketten en dertien Iraanse drones. Zeker negentien mensen kwamen om en ruim honderd mensen raakten gewond.

Juist Kiev leek de afgelopen maanden veilig. De laatste aanval dateerde van 26 juni. Het leven kwam op gang nadat de Oekraïense krijgsmacht het Russische leger eind maart bij Kiev had verslagen. Restaurants, cafés en winkels gingen weer open. Als mede-eigenaar heropende Kysljakov op 7 april zijn café BarmenDiktat aan de hoofdstraat Chresjtsjatik. Gevluchte Oekraïners keerden terug naar huis. De oorlog leek aan de hoofdstad voorbij te gaan.

Glazen brug

Dat gevoel leefde ook bij ontwerper en illustrator Katerina Kosjman (27). Daarom keerde ze zondag tijdelijk terug naar Kiev vanuit Polen om af te spreken met familie en vrienden. Die dag liep ze over een van de meest geliefde locaties onder inwoners: een glazen brug met uitzicht over de stad. Maandag werd ook deze brug aangevallen. „Ik had geluk”, zegt ze droog.

Illustrator Katerina Kosjman. Foto privé-collectie

Ze was juist van plan om de toerist uit te hangen. Dat liep vanaf maandag anders. „Ik hoorde explosies. Sommige dichtbij. De grond schudde.” Nu blijft ze in het huis van een vriend, waar ze zich veilig voelt. Het liefst achter twee tot drie muren. Slapen doet ze op een bed in de gang. Het metrostation om te schuilen ligt op twintig minuten lopen, te ver als het luchtalarm gaat.

Het maakt mensen alleen maar bozer op Rusland Katerina Kosjman inwoner Kiev

De aanval op Kiev was grootschalig. De autoriteiten meldden dat naast de Kievse energiecentrale en elektriciteitsvoorzieningen – bewoners kwamen zonder elektriciteit te zitten - ook speeltuinen, parken en kantoorcentra waren getroffen. „Openbare plekken beschieten, het maakt de mensen alleen maar bozer op Rusland”, zegt Kosjman.

Journalist en communicatie-expert Lada Tesfaje met daar haar tienjarige dochter Adriana. Foto privé-collectie

Maandagochtend bracht journalist en communicatie-expert Lada Tesfaje (38) haar tienjarige dochter Adriana met de metro naar school om daarna naar haar werk te gaan. Ze lette niet op het luchtalarm dat afging. „Ik ben eraan gewend. Ik voelde me veilig door het luchtafweersysteem.” Eenmaal weer buiten op straat hoorde ze raketten in het centrum neerkomen en zag ze een rookwolk van een kilometer hoog. Samen met haar dochter rende ze naar de school waar ze wist dat er een schuilkelder was. Daar zaten ze vijf uur.

Met de aanvallen willen de Russen paniek zaaien onder de Oekraïense bevolking, denkt ze. „Zodat we druk zetten op de regering om een wapenstilstand af te sluiten en we weer elektriciteit hebben. Maar daar gaat het ons niet om. Het enige wat we willen is dat de Russen ons grondgebied verlaten.”

Luchtalarm

Ook Sergej Tsjerneta (40) sloeg maandagochtend geen acht op het luchtalarm. Hij was eraan gewend en ging naar de koffiebar waar hij eigenaar van is. Pas toen hij zijn vrouw aan de telefoon sprak, begreep hij dat Kiev onder vuur lag. Hij koos ervoor in de koffiebar te blijven, omdat op „tien stappen” ervandaan een schuilkelder is. Even later hoorde ook hij een zware explosie. „Toen begreep ik dat het erg was. De stad raakte verlaten. Het leek op 24 februari, toen Rusland Oekraïne binnenviel.”

Sergej Tsjerneta Foto Privé-collectie

Hij verwacht dat de aanvallen blijven voortduren om de bevolking onder druk te houden. „In de zomer kon je op straat leven, maar nu het winter wordt en je binnen bent kun je niet zonder elektriciteit. Rusland denkt dat Oekraïners gaan protesteren tegen president Zelensky, die niet met Poetin wil onderhandelen. Maar het belangrijkste is dat we zelf niet willen praten met Rusland. We beginnen de Russen alleen maar meer te haten en raken nog meer vastberaden om deze oorlog te winnen.”

Na de aanvallen stond Kiev snel op, vertelt Tsjerneta. De burgemeester, Vitali Klitsjko, schreef op zijn Telegram-kanaal dat de Russische aanvallen van maandag onder meer 45 woongebouwen, zes onderwijsinstellingen, zes culturele instellingen, vijf ziekenhuizen en twee overheidsgebouwen hadden beschadigd. Toen het sein veilig klonk, hielpen de inwoners elkaar met het opruimen van glas, werden ramen gerepareerd en gingen ze naar hun werk.

Maandagavond opende Kysljakov zijn bar aan de Chresjtsjatik. Een in vredestijd bruisend café met muziekoptredens, dj’s en cocktails. „Er waren niet veel gasten, zo’n dertig tot veertig. Maar we wilden laten zien dat we niet bang zijn.”

Tsjerneta ziet zijn klanten terugkeren in zijn koffiebar. De sfeer in de stad is volgens hem veranderd. „We nemen het luchtalarm weer serieuzer. Niet zo kalm als voor 10 oktober. De aanvallen herinneren Kiev eraan dat Oekraïne in oorlog is.”

