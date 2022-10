NAM-directeur Atema: ‘We hebben er een zooi van gemaakt’

Volgens Johan Atema is sinds zijn aantreden in 2018 als directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de sfeer rondom het gasbedrijf in Groningen veranderd. „We hebben er een zooi van gemaakt”, zei Atema woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „Maar ik merk daar de afgelopen vier jaar weinig van terug in de gesprekken met bestuurders en bewoners.” Er is nog frustratie, zei Atema. Maar de NAM krijgt „weinig verwijten”.

Toch zijn er conflicten tussen het Rijk en de NAM, omdat volgens het gasbedrijf afspraken uit 2018 – toen de NAM ‘op afstand’ werd gezet van de schadeafhandeling en het preventief versterken van huizen – niet worden nagekomen door het Rijk. Als gaswinner moet de NAM alle kosten betalen die direct het gevolg zijn van schade door de gaswinning, maar welke kosten dat precies zijn, daarover twist de NAM met het Rijk.

„Je moet de aansprakelijkheid van de NAM niet mengen met ruimhartigheid”, zei Atema. Volgens de NAM zijn de rekeningen die het Rijk bij het gasbedrijf aanlevert te onduidelijk. Bovendien zou het Rijk extra kosten indienen, bovenop de kosten die de NAM wettelijk moet betalen. Atema: „De aansprakelijkheid moeten we zuiver houden, wij betalen wat we verplicht zijn te betalen.”

Einde gasproductie enige oplossing

Volgens Atema is het geen kwestie van geld. „Ik ben niet bang dat het bedrag te hoog of te laag wordt”, zei Atema. „Maar wij hebben geen blanco cheque afgesproken.” Over die kosteninzichten, waarvan het Rijk zegt dat die duidelijk genoeg zijn, loopt nu een onafhankelijk arbitrageproces. De NAM wil best meer betalen dan waar het gasbedrijf voor aansprakelijk is. Maar, zei Atema, „dan moet je met ons separate afspraken maken en dat is niet gebeurd.”

De bewoners in Groningen hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken dat de kosten niet worden betaald in de toekomst. „Wij blijven aansprakelijk en verantwoordelijk voor onbepaalde tijd”, zei Atema. „Tenzij andere afspraken worden gemaakt.” Maar dat is nu niet het geval, aldus Atema. En zou de NAM failliet gaan, dan dragen aandeelhouders Shell en ExxonMobil de kosten die de NAM moet betalen. „Maar er is nu geen enkele twijfel dat de NAM niet kan betalen.”

Op de vraag wat ten goede van het welzijn van de bewoners in Groningen komt, had Atema een glashelder antwoord: „Finaliteit is de enige oplossing, dat betekent einde van de [gas]productie.”

