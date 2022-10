Meta blijft miljarden investeren in metaverse, ondanks hardnekkige scepsis

Een jaar nadat Facebook zijn naam veranderde in Meta, heeft topman Mark Zuckerberg een nieuwe poging gedaan de hardnekkige scepsis weg te nemen over zijn toekomstvisie. Daarin blijft de metaverse, de driedimensionale versie van het internet, een centrale plaats innemen, benadrukte Zuckerberg dinsdag in een presentatie. En Meta blijft in de ontwikkeling van de metaverse miljarden investeren.

In z’n peptalk van anderhalf uur presenteerde Zuckerberg niet alleen nieuwe producten en toepassingen voor de metaverse, zoals de verbeterde virtual reality headset Quest Pro. Hij benadrukte ook dat Meta niet als enige inzet op ontwikkeling van de metaverse. Microsoft-topman Satya Nadella verscheen naast Zuckerberg, om te verzekeren dat ook de software-reus uit Redmond „ongelooflijk enthousiast is over de metaverse”.

In partnerschap werken de twee bedrijven eraan om het kantoorleven, en met name vergaderingen, naar de metaverse te brengen. Deelnemen aan videovergaderingen via Microsoft Teams moet volgend jaar ook mogelijk worden met de Quest Pro.

Met die headset komen ook alle producten van Microsoft Office 365 beschikbaar om in de virtuele realiteit mee te werken, dus zonder fysieke bureaus, pc’s of laptops. De prijs van de headset is met 1.499 dollar (1.688 euro) wel ruim drie keer zo hoog als de huidige headset van Meta, Quest 2 – een teken dat Meta de zakelijke markt een prominente rol toekent bij het tot wasdom brengen van de metaverse.

De impuls die Zuckerberg dinsdag trachtte te geven aan het vertrouwen in de metaverse, was zowel voor het eigen personeel en de consumenten bedoeld, als voor de aandelenmarkt, waar Meta afgelopen jaar 60 procent van zijn waarde heeft verloren. Deze woensdag opende het aandeel Meta op Wall Street iets lager.

De achtergrond van het geringe enthousiasme bij beleggers is dat het bedrijf kampt met een reeks problemen. Voor veel jonge gebruikers zijn de Meta-platforms Instagram en Facebook veel minder interessant dan concurrent TikTok. Op de advertentiemarkt heeft Meta er bovendien veel last van dat Apple de mogelijkheden om je privacy te beschermen op Apple-apparaten vorig jaar heeft aangescherpt.

Gebruikers van iPhones en iPads kunnen platforms als Facebook, In-stagram, YouTube en Twitter nu beletten om persoonlijke informatie te verzamelen om op basis daarvan advertenties te verkopen. Dat is een directe aanslag op de voornaamste inkomstenbron van Meta. Mede daardoor moest het bedrijf deze zomer over het tweede kwartaal van dit jaar – voor het eerst in zijn bestaan – een daling van de omzet melden.

Om de innovaties van zijn bedrijf aanschouwelijk te maken liet Zuckerberg zien dat de avatars, de cartoonachtige verschijningen die je belichamen als je je door de metaverse beweegt, zijn verbeterd. Dat moet zorgen, in de woorden van Zuckerberg, voor „een diep gevoel van aanwezigheid” in de virtuele werkelijkheid. „Avatars zullen centraal staan in de manier waarop we ons in de toekomst zullen uitdrukken.”

De nieuwe VR-bril kan permanent naar binnen ‘kijken’, naar het gezicht van zijn drager, zodat een glimlach of een opgetrokken wenkbrauw meteen dezelfde uitdrukking teweegbrengt op het gezicht van de avatar. Die functie hoef je niet aan te zetten. Maar een recensent maakte zich in The Washington Post toch zorgen over de privacy. Want als Meta weet om welke advertentie je op welk moment lacht, of om welke scène in een film of game je moet huilen, dan kan die informatie over onze emoties te gelde gemaakt worden bij adverteerders of anderen.

Geen onderlijf

Tot nu toe hadden de avatars in de virtuele wereld van Meta geen onderlijf. Het ontwikkelen van een geloofwaardige motoriek voor de benen van een avatar was erg moeilijk, legde Zuckerberg uit. En als één element er houterig uitziet, dan doet dat afbreuk aan de hele ervaring. Daarom zweefden de avatars zonder benen door Horizon, Meta’s sociale platform voor de metaverse.

Maar inmiddels, zo kon Zuckerberg trots melden en laten zien, kunnen de avatars op het platform geloofwaardig bewegende benen hebben. De bedoeling is dat je een op jezelf lijkende avatar ook op andere platforms, zoals WhatsApp, kunt inzetten.

De bredere boodschap van dit alles was: bij Meta durven we ons te blijven inspannen voor concrete technologische innovatie, ook als het miljarden kost en ook als nog niet iedereen overtuigd is dat een nieuwe virtuele wereld als de metaverse zal aanslaan, of zelfs ook maar voorziet in een reële behoefte. Zelfs onder eigen werknemers van Meta bleek afgelopen maanden aanzienlijke scepsis te heersen over de metaverse, en daarmee dus ook over de koers van het bedrijf.

In een uitgelekte e-mail aan het personeel beklaagde het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor de metaverse dat zo weinig collega’s in de metaverse actief zijn. „Als wij er niet enthousiast over zijn, hoe kunnen we dan verwachten dat onze gebruikers er enthousiast over zijn?”, schreef hij. Zuckerberg zelf had in juni op een interne bijeenkomst gezinspeeld op onvrede bij medewerkers over zijn koers – wie het niet beviel kon vertrekken. „Waarschijnlijk zijn er heel wat mensen bij ons bedrijf die er niet zouden moeten zijn”, werd hij geciteerd.

Mogelijk in reactie daarop vergaderen meer werknemers van Meta in de vergaderruimtes van de metaverse, Horizon Workrooms, meldde The New York Times dit weekeinde. Maar dat gaat niet altijd goed. Een vergadering die hoofd technologie Andrew Bosworth eerder dit jaar in Horizon Workrooms belegde, werd geplaagd door zo veel technisch problemen dat men maar overstapte op videovergaderen via Zoom.